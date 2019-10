Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Venezuela coloca US$ 4,000 millones en bonos

CARACAS / AP

El gobierno venezolano colocó el lunes una deuda pública por 4 mil millones de dólares en bonos, dirigidos a inversionistas y empresas locales.



La operación inicialmente fue estimada en 3 mil millones de dólares, pero debido a la fuerte demanda de los títulos, se aumentó en 1 mil millones más, indicó el lunes el Ministerio de Finanzas en un comunicado. Los bonos con vencimiento en 2023 y 2028 fueron vendidos a un precio de 115% del valor nominal de cada título.



El gobierno recurrió a esta emisión para atender las demandas de dólares de los importadores, especialmente de los sectores de alimentos y medicinas, y presionar hacia la baja la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo ilegal, que ha llegado a duplicar la tasa de cambio oficial. En el mercado clandestino el dólar se cotizaba el lunes a 3.3 bolívares fuertes.



Los importadores obtuvieron así cada dólar a unos 2.80 bolívares fuertes, según cálculos financieros que contemplan el precio de los títulos, la depreciación que sufren al revenderlos y otras variables.



El valor de los títulos en el mercado negro está por encima de los 2.15 bolívares fuertes, que el gobierno mantiene como tasa de cambio oficial frente al dólar.



Ampliación del canal requiere 1,500 empleos anuales

PANAMÁ / AP

La ampliación del Canal de Panamá generará 1,500 empleos en 2008, informaron las autoridades. La cifra fue divulgada en el marco de una visita que realizó el lunes el presidente Martín Torrijos en los trabajos de excavación en el Cerro Paraíso, al lado pacífico de la vía interoceánica, y durante la cual el mandatario se expresó satisfecho por el avance del proyecto.



“Estas obras prometen un impacto significativo para los ingresos del país... por ello se debe efectuar con mucha responsabilidad y la atención de todos los panameños”, dijo.



La proyección incluye a los empleados de contratos ya adjudicados desde el año pasado, y los que se requerirán para obras a licitarse y de ejecución en 2008, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en un comunicado.



La expansión del canal, aprobada mediante referendo en octubre de 2006, y que debe estar lista para 2014, generó gran expectativa por el impacto que tendría en la generación de empleos, que según los pronósticos oficiales deben alcanzar los 40 mil, incluyendo 7 mil directos.



Perú y Colombia en mira de Costa Rica

SAN JOSÉ / AP

Costa Rica espera incluir en su agenda comercial eventuales negociaciones con Perú y Colombia, informó el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, aunque antes de formalizar acercamientos esperarían que Estados Unidos apruebe el tratado con Colombia.



“Cuando tengan el acuerdo, con ellos (Colombia y Perú) entonces podríamos aprovechar para acumular origen, aunque es un plan de largo plazo que iniciaremos con algunos acercamientos, pues son oportunidades importantes en América del Sur’’, expresó el ministro en rueda de prensa.



La idea sería aprovechar que todos cuentan con un acuerdo comercial con los estadounidenses, así los empresarios costarricenses podrían adquirir insumos en esas otras naciones y luego exportar a Estados Unidos.



La misma estrategia se aplicaría a los tratados que Costa Rica mantiene vigentes con otras naciones como México, Chile y Canadá, para los cuales Ruiz señaló que es necesario revitalizarlos, pues algunos ya superan los 10 años de vigencia.



EU inicia reembolsos fiscales para estimular economía

WASHINGTON / AP

El Departamento del Tesoro comenzó a depositar el lunes cheques de reembolso fiscal en miles de cuentas bancarias, como parte de un programa de estímulos que busca inyectarle fuerza a una economía enferma.



El Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro a cargo de la recolección y administración de los impuestos, empezó a hacer los depósitos directos el lunes con la meta de completar 800 mil pagos diarios durante los primeros tres días de esta semana.



No se hará ningún depósito el jueves. Mientras, el IRS prepara un lote grande de cinco millones de depósitos directos programado para el viernes.



El IRS había dicho inicialmente que empezaría el programa en mayo, pero pudo comenzar unos días antes gracias a un sistema de computadoras que puede procesar los pagos con más eficacia. Los cheques del gobierno en papel empezarán a emitirse el 9 de mayo, una semana antes de lo anunciado previamente. Se espera que las reducciones fiscales lleguen a unos 130 millones.



Cuatro ex presidentes latinoamericanos en la Cepal

SANTIAGO DE CHILE (AP) _ El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso coincidió aquí, en que es necesario pensar en el futuro de América Latina, argumentando que no sólo se debe considerar lo económico, sino también lo moral.



Cardoso, junto a los ex presidentes Ricardo Lagos de Chile, José María Figueres de Costa Rica, y Julio María Sanguinetti de Uruguay, participaron en una mesa redonda donde comentaron una exposición del sociólogo francés Alain Touraine, con motivo de los 60 años de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en esta capital.



“El enfoque no puede continuar más como lo hemos mirado hasta ahora, en que no se puede pensar que el desarrollo es consecuencia sólo de lo económico, sino también de lo moral; y que los derechos humanos son también un elemento fundamental para las sociedades que quieren construir futuro”, dijo Fernando Henrique.



Pero apuntó que en la región hay una enorme capacidad para enfrentar los desafíos. Respecto a su país, afirmó que no se puede pensar que haya alcanzado un nivel mundial, por cuanto todavía hay mucha pobreza y desigualdad.



Ministro alemán avala biocombustibles brasileños

BRASILIA (AP) _ El ministro alemán del Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, se mostró confiado en que la producción de biocombustibles en Brasil, se realiza sin perjudicar el ambiente, ni compite con el cultivo de alimentos, por lo que reúnen los criterios para ser exportados a Europa.



Gabriel se reunió con su colega brasileña Marina Silva, para discutir el tema de los biocombustibles y los preparativos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, a celebrarse en Bonn del 19 al 30 de mayo.



Anunció que la canciller alemana Angela Merkel hará una breve visita a Brasil antes de la cumbre de la Unión Europea y América Latina, el 16 y 17 de mayo en Lima, para firmar un acuerdo energético que contempla el comercio de biocombustibles.



La visita “es una excelente oportunidad para continuar la cooperación, sobre todo porque Brasil ya aplica varios criterios de sustentabilidad que estamos poniendo en nuestra legislación” sobre agrocombustibles, indicó Gabriel.