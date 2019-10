Granjeros se retiran del mercado por alto costo de insumos

Las alzas en los valores de los insumos pecuarios está poniendo en crisis a pequeñas industrias avícolas, presionando a la vez hacia el alza los precios de la carne de pollo y de los huevos, aunque todavía no tienen previsto un nuevo incremento, señalaron productores de dichos rubros.



Durante un evento en el que se dieron a conocer las ventajas alimenticias del huevo, Donald Tuckler, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, Anapa, dijo que el encarecimiento internacional de los rubros alimenticios se revertirá con el tiempo, pero que la situación puede durar varios años.



Dijo que el encarecimiento de los precios está obligando a pequeños y medianos productores avícolas a retirarse del mercado, porque sus costos son cada vez más insostenibles.



Tuckler precisó que en maíz amarillo, harina de soya y grasa amarilla, que conforman el 70% de la materia prima del alimento balanceado para aves, los costos de producción se incrementaron en 90% en el último año.



Añadió que ningún incremento en el precio de los productos avícolas se acerca a esos niveles de costos de producción, lo que significa que el empresario está asumiendo parte de la inflación.



Julio Leiva, miembro de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Nicaragua, Apemepán, aseguró que en lo que va del año los insumos para la avicultura subieron entre un 30 y 40 por ciento, pero que en el último año se elevaron en 85 por ciento, y algunas materias primas en particular hasta en más del 100%.



Sin embargo, ambas organizaciones manifestaron que por ahora no tienen previsto otro aumento en el precio de la carne de pollo y los huevos, a pesar de las alzas en los insumos.



Tuckler dijo que los avicultores no pueden subir precios según las alzas de los insumos, porque hay que tomar en cuenta la capacidad de compra de los consumidores, que en ciertos momentos dejará de comprar el alimento si el valor es demasiado elevado.



Por su parte, Leiva indicó que si la tendencia alcista de las materias primas continúa, los aumentos de los precios de los rubros avícolas continuarán, pero que por ahora no tienen definido ningún incremento.





Precios se mantienen

El secretario ejecutivo de Anapa afirmó que no hay un precio oficial del pollo y los huevos, porque cada empresa compite con sus propios valores; pero que según los reportes de encuestas oficiales, la cajilla de huevos oscila entre 52 y 54 córdobas en la granja, y se encarece aún más en la distribución a las pulperías y al consumidor.



En el caso de la libra de carne de pollo, dijo que las encuestas del Mific indican que cuesta alrededor de 19.50 córdobas.



Tuckler dijo que en la reunión de ministros de Agricultora de Centroamérica que se realizó en Managua el fin de semana pasado, se trató el tema de la preocupación por la inseguridad alimentaria que están provocando los altos costos de producción, pero que también representa una oportunidad para incrementar la producción para el consumo interno y exportar.



Asimismo agregó que en dicho encuentro, se mencionó al huevo entre los cinco productos alimenticios básicos a priorizar.





Producción avícola crece

Tuckler indicó que la producción avícola siempre va en incremento en el país porque producimos alimentos básicos, y se tiene que crecer a tasas superiores a lo que aumenta la población y la economía.



Agregó que la tasa de crecimiento avícola oscila entre el 5 y 7 por ciento anual, y que revisando la composición de la compra de los alimentos, hoy en día los consumidores tienen productos relativamente más baratos. Eso hace que haya una preferencia hacia los productos avícolas, lo que se traduce en una exigencia de mayor producción.