Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

29 Abril 2008

3:33 p.m. |

Arabia Saudita y Noruega estudian “estabilizar” crudo

RIAD /AFP

Los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita y Noruega, dos importantes productores de petróleo, dialogaron el lunes en Riad sobre las maneras de estabilizar las cotizaciones de crudo, que flirtean los 120 dólares el barril.



La cooperación entre Arabia y Noruega “apunta a estabilizar el mercado mundial de crudo en el interés de los productores, consumidores, la industria petrolera y la economía mundial en general”, declaró el príncipe Saud Al Faysal, tras la reunión con su homólogo noruego Jonas Gahr Stoere.



“Nos preocupamos por los países consumidores. Son nuestros clientes, ¿y quién querría perjudicar a su cliente? No vamos a dañar la economía de nadie”, añadió.



Arabia Saudita, que posee las mayores reservas de crudo del mundo y produce actualmente nueve millones de barriles por día, es el primer exportador mundial de petróleo, y por ende jefe de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



América Latina puede superar crisis alimentaria

SAN JOSÉ / AFP

América Latina tiene los recursos para enfrentar la crisis alimentaria que afecta al planeta, aunque se necesita voluntad política e inversión para que el campo vuelva a producir a “medio plazo”, declaró a la AFP el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Cherlton Brathwaite.



“América Latina va a salir mejor de la crisis (que otras regiones) porque tenemos los recursos para enfrentar los problemas: tenemos tierras buenas, agua, tecnología; lo que necesitamos es voluntad política para enfrentar el problema”, explicó Brathwaite.



Lo más urgente ahora es consagrar más recursos a la agricultura, y que se faciliten a los productores fertilizantes, semillas, agua y transporte para sus productos.



“Tenemos que organizarnos realmente para enfrentar este gran reto”, aseguró el máximo responsable del IICA, antes de recordar que en países como Haití la crisis alimentaria ha hecho rodar la cabeza del primer ministro.



Bush: la economía está “muy lenta”



Washington /AFP

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afirmó este martes que la economía de su país está “muy lenta”, y estimó que ello se reflejará en las cifras de crecimiento esperadas el miércoles.



“Pienso que mostrarán que es una economía muy lenta”, afirmó en respuesta a una pregunta sobre lo que esperaba de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre, que serán publicadas el miércoles.



Pero “no puedo adivinar cual será la cifra” de crecimiento, agregó, afirmando que no había sido informado de antemano del contenido del informe económico.



Los analistas esperan un crecimiento muy débil por el orden del 0.5% (a ritmo anual). La mayoría de los economistas cree que la economía estadounidense está a punto de entrar en recesión, si es que ya no lo ha hecho.