Producción alimentaria crecerá 14 por ciento

Lograr un crecimiento del 14 por ciento en la producción agrícola de alimentos, es la meta del gobierno para garantizar el abastecimiento nacional y permitir el excedente necesario para exportar; pero ese objetivo también requiere de 20 millones de dólares que ya se gestionan con la cooperación extranjera.



Julio César Castillo, Director de Políticas del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, dijo que la meta está planteada en la Alerta Agroalimentaria que anunció el presidente Daniel Ortega en la Cumbre de Ministros de Agricultura de Centroamérica y el Caribe, celebrada el fin de semana pasado en Managua.



Explicó que lo que pretende Nicaragua es obtener los recursos necesarios para mejorar la productividad, “porque si tenemos mano de obra y tierras, pero no tenemos capital, no se pude cerrar el ciclo, y por ello se necesitan fondos”.



Estimó en 5 millones de dólares los fondos que ya tienen disponibles para apoyar a los productores en la siembra de primera, pero se necesitan cerca de 20 millones de dólares más para la postrera y apante.



Aseguró que se está pidiendo apoyo a la comunidad internacional, y organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, apoyarán esta propuesta.



Dijo que el 14 por ciento de crecimiento del sector agropecuario este año, se obtendrá de la recuperación de áreas, es decir, mejorar los rendimientos de las tierras cultivables.



En el caso del frijol, el año pasado se sembraron 265 mil manzanas; este año serán casi 300 mil manzanas. Pero si se lograran las 400 mil manzanas del ciclo 2003-2004 estaríamos en capacidad de abastecer no sólo al país, sino a Centroamérica, y en el caso de Venezuela ya hay compromiso de abastecerlos de maíz amarillo y frijol negro, explicó el funcionario.



Castillo manifestó que los fondos del Alba permitirán que fluyan los recursos necesarios para la alerta agroalimentaria que anunció el gobierno, que tiene como objetivo incrementar la producción agropecuaria.



Benjamín Dixon, Viceministro del Magfor, aseguró que los acuerdos que se lograron en la reunión de ministros, serán presentados en la Cumbre Presidencial Agroalimentaria que se celebrará en Managua el 7 de mayo próximo.



El funcionario añadió que Nicaragua cuenta con un buen potencial agropecuario, y se busca un crecimiento en rendimiento haciendo uso de las áreas de siembra tradicionales, y las tierras degradadas que no se han estado sembrando.



Para ello se apoyará a los productores con el uso de semilla certificada, que permitirá garantizar el abastecimiento del alimento de consumo popular.



El gobierno pretende beneficiar a unos 160 mil productores con el programa de semillas, según el Magfor.





Se buscan semillas

Pero los planes del gobierno podrían no funcionar para algunos rubros, ya que en el caso de la soya, que tiene uno de los mejores precios en el mercado internacional, no existe suficiente semilla para la siembra, al igual que el ajonjolí.



Dixon dijo que están haciendo gestiones con la Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias, Embrapa, la cual tiene mucha experiencia en el tema de semillas, y se dará una solución positiva a los productores.





Estabilizar precios

El gobierno también pretende garantizar la distribución de alimentos para el consumo nacional a través de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabás, que acopiará suficientes granos para evitar las alzas que se registraron el año pasado.



Castillo indicó que Enabás está preparada para entrar a operar en el acopio y distribución cuando los precios se elevan, pero respetando el libre mercado, garantizando que los productores que tienen contratos con distintas empresas, incluyendo salvadoreñas y costarricenses, puedan seguir haciendo negocios.