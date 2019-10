La Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabás, debe ser fortalecida y consolidada para que tenga reservas estratégicas que sirvan en caso de emergencias como las que eventualmente experimenta Nicaragua, para asegurar el consumo o estabilizar precios; pero no sería lo más sano que entre a competir con el sector privado exportador, sostuvieron dos líderes empresariales.



Al respecto, Cesar Zamora, Presidente de la Cámara Americana Nicaragüense de Comercio (Amcham), ante el reciente planteamiento del presidente Daniel Ortega que Enabás controle las exportaciones de granos básicos, expresó que lo primero es que se constituya totalmente como empresa antes de cumplir varios mandatos, porque puede complicarse.



De acuerdo con Zamora, en el país ya hay bastantes mecanismos para exportar, y poner al Estado a crear más infraestructura a invertir más, puede complicar un poco más la cosa. Por su lado sugirió que lo que se debe hacer es llevar más fondos hacia el agro, crear una mejor infraestructura que facilite la salida de la producción y que haya un sistema aduanal eficiente, que no encarezca la importación o la exportación.



Entre tanto, Roberto Zamora, Gerente General de Agropecuaria Lafise, llamó al Estado a no hacer competencia desleal al sector privado, pero sí puede usar el mecanismo del puesto de Bolsa que tiene para adquirir granos y distribuirlos en el país.



En 1990 las exportaciones casi no llegaban a los 200 millones de dólares y el aparato productivo estaba destruido. Pero con el esfuerzo de los productores se logró llegar hasta hoy a un nivel de ventas al exterior de un mil 250 millones de dólares, cifra que en su mayoría sale de pequeños y medianos productores, incluyendo cooperativas.



Zamora aseguró que en Nicaragua no hay crisis alimentaria, que las trojas están llenas de productos; pero si se necesita incentivar la producción, impulsar sistemas de riego, apertura de caminos, energía rural, otorgar financiamiento y semilla mejorada para ayudar a los más de 400 mil productores del campo.