Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

02 Mayo 2008 |

1:38 p.m. |

Brasil garantiza entrega de energía a Argentina

BRASILIA / AP

Brasil otorgará electricidad a su vecino Argentina, para ayudarle a este país a hacerle frente a su creciente demanda durante el invierno, anunció el viernes el ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao.



“Brasil aportará inicialmente cerca de 800 megavatios, pudiendo llegar hasta 1,500 megavatios”, anunció Lobao tras una reunión con el ministro argentino de Planificación Federal, Julio de Vido, en Brasilia.



“Se trata de energía generada en plantas hidroeléctricas, exceptuando la de Itaipú (en la frontera con Paraguay), y termoeléctricas”, precisó el ministro brasileño. Indicó además que una parte de la electricidad enviada a Argentina será pagada en dinero, y el resto será una devolución de energía durante la primavera, cuando haya pasado la parte más fría del año.



Mercado brasileño eufórico por grado de inversión

BRASILIA / AP

Un clima de euforia dominó las acciones brasileñas el viernes, que subieron fuertemente su cotización en la apertura de la jornada, como respuesta al grado de inversión que le otorgó al país la agencia clasificadora de riesgo Standard & Poor’s.



El índice Ibovespa, principal indicador de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, abrió el viernes con un aumento de 4.78% para cotizarse a 70.628 puntos. Igualmente, la moneda brasileña, el real, se fortaleció en la apertura para alcanzar una cotización de 1.66 por dólar, desde 1.686 al cierre del miércoles.



El auge de las acciones brasileñas comenzó la tarde del miércoles, cuando se anunció la decisión de Standard & Poor’s de elevar al país a grado de inversión, una decisión que fue celebrada por autoridades y empresarios como un reconocimiento de la solidez económica del país.



Frente a la decisión, el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, adelantó que Brasil recibirá un mayor flujo de inversiones extranjeras de largo plazo, pero advirtió que no relajará los controles inflacionarios.



Bush dice que economía se va a recuperar

MARYLAND HEIGHTS, Misurí, EU / AP

El presidente George W. Bush dijo el viernes que el lento crecimiento de la economía “no es suficiente para Estados Unidos”, pero que los nuevos cheques de rebaja de impuestos van a inyectar vida muy pronto.



“Esta economía va a recuperarse. Estoy confiado de que lo hará”, dijo Bush.



Cheques de hasta 600 dólares para individuos y 1,200 para parejas comienzan a llegar a las cuentas bancarias de los contribuyentes esta semana. La medida es parte de un plan de estímulos económicos que incluye además exenciones tributarias para empresas como incentivo para invertir.



Bush dijo que es “un intento vigoroso por inyectar vida” a una economía que no acaba de recuperar el paso. Sus declaraciones se produjeron durante una visita a una planta de tecnología en un suburbio de San Luis.



En total, la economía creció apenas a una tasa de 0.8% en el primer trimestre de 2008. Esa fue la misma tasa registrada en los últimos tres meses del año pasado.



Menos despidos en abril en EU

WASHINGTON / AP

Las empresas despidieron en abril menos trabajadores y el índice de desempleo bajó al 5%, una cifra mejor a la anticipada. Sin embargo, pone de manifiesto las tensiones en el mercado laboral estadounidense.



Por cuarto mes consecutivo la economía perdió empleos, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. Empero, en abril las pérdidas totalizaron 20 mil, una mejora de los 81 mil registradas en marzo. Los recortes de plantilla de febrero y marzo fueron un poco mayores a los anunciados antes.



El panorama laboral, aunque sigue siendo débil, fue mejor al anticipado por muchos economistas, quienes anticiparon un recorte de 75 mil empleos y un índice de desempleo del 5.2%.



El índice de desempleo, elaborado con estadísticas diferentes a las utilizadas en la confección de las plantillas laborales, bajó del 5.1% al 5% en marzo. El sondeo descubrió que más personas encontraron empleo que las que no lo lograron.



Bancos europeos unen esfuerzos contra crisis crediticia

WASHINGTON / AP

La Reserva Federal coordinará esfuerzos con bancos centrales europeos para enfrentar la crisis crediticia global, anunció el Banco estadounidense el viernes.



La FED anunció que aumentará las reservas de emergencia que provee a bancos estadounidenses a 150 mil millones de dólares en mayo, comparado con 100 mil millones en abril. Tomó ésta y otras medidas en coordinación con el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza.