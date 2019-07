Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

06 Mayo 2008 |

7:51 p.m. |

PMA pide eliminar controles a venta de alimentos

Washington / AFP

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PAM) pidió a los gobiernos reducir el control que ejercen sobre las exportaciones, para permitir mejor aprovisionamiento de cereales en poblaciones desfavorecidas, ante el aumento de los precios de los alimentos.



“Exijo a todas las naciones que aseguren el aprovisionamientos de todas las compras humanitarias”, indicó la directora general del PAM, Josette Sheeran.



La escasez de cereales, leche y de productos alimenticios, originada por la violencia que se registra en muchos países en desarrollo, es quizás “la principal urgencia humanitaria mundial”, señaló en un discurso en el Peterson Institute for International Economics, en Washington.



Sheeran destacó que 40 países han implementado controles a sus exportaciones de materias primas, luego que sus precios han experimentado una escalada.



Ciclón afectó producción de arroz de Birmania

Bangkok / AFP

El ciclón Nargis, que devastó el sur de Birmania, inundó la principal zona arrocera del país y amenaza las exportaciones destinadas a compensar la escasez del grano en otros países de Asia, como Sri Lanka y Bangladesh.



Las inundaciones que afectaron los cultivos de arroz podrían implicar a largo plazo una escasez del grano --producto alimenticio básico en Birmania y muchos otros países del mundo-- no sólo para ese país, sino también para otras naciones pobres, advirtió un portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PAM), Paul Risley.



Como las inundaciones y rutas intransitables impiden el acceso a varias regiones, en este momento es imposible evaluar la amplitud de los daños a la producción agrícola causada por el ciclón Nargis, que se abatió sobre Birmania la noche del viernes, y dejó más de 22 mil muertos y 41 mil desaparecidos, según el último saldo oficial.



Según Risley, cualquier interrupción o perturbación en la oferta de arroz podría ser desastrosa.



“Este año, mientras otros países del sudeste asiático impusieron restricciones a la exportación o redujeron sus exportaciones de arroz, Birmania comenzó a exportar hacia Sri Lanka y Bangladesh”, explicó.



Camboya respalda creación de cartel del arroz

Phnom Penh / AFP

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, aseguró que el propuesto cartel del arroz del sudeste asiático, que seguiría el modelo de la OPEP, garantizará la seguridad alimentaria mundial y no empeorará el hambre y la pobreza.



El primer ministro tailandés, Samak Sundaravej, anunció la semana pasada un acuerdo de principio para crear un cartel del arroz con poder para fijar los precios entre Tailandia, Birmania, Laos, Vietnam y Camboya.



Este cartel de naciones aledañas al río Mekong funcionaría de manera similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y se denominaría Organización de Países Exportadores de Arroz (OPEA).



Hun Sen indicó en una ceremonia de graduación universitaria en Phnom Penh, que el cartel no intentaría manipular los mercados y buscaría garantizar la seguridad alimentaria mundial.



“No sólo garantizaremos la seguridad alimentaria en cada uno de nuestros países, sino que ayudaremos a resolver todo el problema de la escasez (de alimentos) en la región y el mundo”, afirmó Hun Sen.



Banco de Asia apoyará a afectados por crisis alimentaria

Madrid / AFP

El Banco Asiático de Desarrollo (BASD) anunció en la conferencia que celebró en Madrid, que destinará 500 millones de dólares en ayuda financiera para los países asiáticos “más afectados” por la crisis alimentaria.



“El BASD aportará 500 millones de dólares en ayuda financiera inmediata a los países más afectados, para que puedan poner alimentos en la mesa de los vulnerables, pobres y necesitados”, anunció en conferencia de prensa el presidente del Banco, Haruhiko Kuroda.



Kuroda hizo este anuncio coincidiendo con la 41ª Asamblea Anual del BASD, que se celebró el lunes y martes en Madrid, en un momento en que los precios de los alimentos, que casi se han duplicado en el mundo en los últimos tres años según el Banco Mundial, provocan que un mil millones de personas se hallen en riesgo de malnutrición en Asia y la región del Pacífico.



Este un mil millones de personas, de los que 600 millones viven con menos de un dólar por día, gastan el 75 por ciento de su presupuesto en alimentación y energía, los dos productos más afectados por la inflación.