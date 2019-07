Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Italia necesita 10 años para sanear economía

Roma / AFP

Italia necesita 10 años más de esfuerzos para sanear sus finanzas públicas, advirtió el ministro saliente de Economía, Tommaso Padoa-Schioppa, en una entrevista con el diario Corriere della Sera.



“Estoy convencido de que para curar los males de Italia, serán necesarios al menos 10 años de acción coherente”, dijo el ministro, en momentos en que Bruselas debe poner fin al procedimiento de infracción por déficit excesivo contra Italia.



“Esto quiere decir que salimos de la sala de reanimación y entramos en convalecencia, aunque permanecemos en el hospital. Saldremos (del hospital) cuando nuestras cuentas estén equilibradas, y la convalecencia terminará cuando la deuda sea inferior al 60% del PIB”, agregó.



Italia prevé un déficit público de 2.4% del PIB este año, contra 1.9% el año pasado; y una deuda pública de 103% del Producto Interno Bruto a fines de 2008, contra 104% a fines de 2007.



“Cualquiera que gobierne hoy tendría dificultades”, subrayó el ministro, porque el crecimiento será más modesto en el futuro y las presiones sobre los precios más fuertes.



“Italia es un país endeudado, subcapitalizado, y que sufre de un profundo desequilibrio entre el norte y el sur. Afrontar estas cuestiones sin continuar la lucha contra el fraude fiscal será imposible”, estimó Padoa-Schioppa.



UE quiere ampliar control de políticas económicas en Eurozona

Bruselas / AFP

La Comisión Europea quiere aumentar y profundizar el control de las políticas económicas de los países de la Eurozona, actualmente centrado en el déficit público, en propuestas publicadas en ocasión del décimo aniversario de la Eurozona.



“Es necesario ampliar la vigilancia para corregir los desequilibrios macroeconómicos”, indica Bruselas en esta comunicación titulada: “Balance de la Unión Económica y Monetaria diez años después de su creación”.



Según esa propuesta, “los acontecimientos observados en los Estados miembros, por ejemplo el crecimiento de los déficit de las operaciones corrientes, las divergencias que subsisten en materia de inflación o las tendencias a un crecimiento desequilibrado, deberían ser vigilados”.



Bruselas justifica esta ampliación y profundización de los controles en la “preocupación” que generan esos acontecimientos para “el conjunto” de la Eurozona, compartida actualmente por 15 países.



En este marco, la Comisión recomienda poder enviar “advertencias anticipadas” a los Estados cuyas economías estén desequilibradas o tengan reformas inadaptadas.



Brasil creará fondo soberano de 20 mil millones

Brasilia / AFP

Brasil creará un fondo soberano que podría comenzar a funcionar a fines de junio, con unos 20 mil millones de dólares, informó el ministro de Hacienda, Guido Mantega, en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo.



El objetivo prioritario será apoyar las ventas y las inversiones de empresas brasileñas fuera del país, a través del Banco de Fomento BNDES; al mismo tiempo, se pretende “ayudar a absorber el exceso de dólares en el mercado”, dijo el ministro al rotativo.



El fondo permitiría contener el deterioro de las cuentas externas brasileñas, que este año registrarán el primer déficit desde 2002.



El gran flujo de dólares producto del “boom” exportador, y un significativo aumento de las inversiones en Brasil, han llevado a una fuerte valorización del real que preocupa a los exportadores y al gobierno, aunque éste insiste en que no aplicará medidas de intervención en el cambio.



El objetivo es que el fondo funcione con el equivalente a 5 ó 10 por ciento de las reservas internacionales, que actualmente están muy cerca de los 200 mil millones de dólares, aunque no se nutrirán de esas reservas, dijo Mantega.



Eslovaquia adoptará el euro en 2009

Bruselas / AFP

La Comisión Europea dio luz verde el miércoles para que Eslovaquia adopte el euro este 1 de enero de 2009, al juzgar que ese país respeta los criterios de convergencia económica establecidos por el Tratado de Maastricht para la utilización de la moneda única.



De este modo, Eslovaquia se convertirá en el país número 16 de la Unión Europea en utilizar la moneda única, y en el primero del ex bloque soviético.



Además, será el cuarto país de los que ingresaron a la UE después de 2004 en adoptar el euro, tras Eslovenia en 2007, y Chipre y Malta en 2008. Para adoptar el euro, los países candidatos deben respetar cinco criterios macroeconómicos establecidos por el tratado de Maastricht: control de las finanzas públicas (déficit y deuda) y de la inflación, y fluctuaciones limitadas de la tasa cambiaria y de interés. Los Estados miembros de la UE deben adoptar el euro en cuanto cumplan las condiciones exigidas, y sólo benefician de una derogación mientras ello no sea posible.