Productores desconocen resultado de Cumbre

La Cumbre Presidencial Alimentaria que se celebró en Managua no llenó las expectativas de los productores, quienes aseguraron que ni siquiera conocen el documento que no se pudo firmar, porque fue rechazado por varios de los representantes de los países presentes.



El documento de la Cumbre no lo firmaron: el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien alegó estar en desacuerdo con los señalamientos en contra del libre comercio y la canciller de El Salvador, Marisol Argueta, tampoco lo firmó por el mismo motivo. México señaló discrepancias con la declaración.



Daniel Núñez, ex presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, Unag, dijo que en el encuentro no se llegó a nada concreto, porque quedaron de reunirse en México para ver cómo resuelven la firma de la declaración, por los problemas que se dieron ante la oposición del presidente Arias y los representantes de El Salvador y México.



“Creo que hay que encontrarle más consenso y tendríamos que ver la forma en que hemos venido abriéndonos espacio para de alguna forma más consensuada, buscar cómo resolver los problemas urgentes que tenemos como la pobreza, el paro del transporte que está paralizando la economía del país, y otros problemas”, subrayó.



Núñez añadió que lo más urgente por ahora es resolver los problemas que tiene cada país, y luego ver si tenemos condiciones para sentarnos, porque la crisis es global.



Fernando Mansell, Presidente de la Asociación Nacional de Arroceros, ANAR, dijo no tener opinión sobre el tema, porque no ha profundizado sobre lo que se abordó en el encuentro.



Añadió que en el caso del sector arrocero están bien organizados, y aunque están enfrentando problemas de costos, tienen inventario suficiente para no crear crisis especulativa.