Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

08 Mayo 2008 |

7:35 p.m. |

Petróleo sigue rompiendo récord

Nueva York / AFP

El petróleo continuó sus caminos de records ayer, con el barril de Brent superando por primera vez la barra de los 123 dólares en Londres, mientras que el crudo WTI cotizado en Nueva York superó los 124 dólares.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” para entrega en junio, superó su marca de la víspera con un nuevo récord absoluto en las operaciones electrónicas posteriores al cierre en 124.61 dólares.



Antes había finalizado la sesión con un nuevo récord de cierre en 123.69 dólares, en alza de 16 centavos en relación al miércoles.



En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el barril de Brent del mar del Norte también para entrega en junio superó la barra de 123 dólares, al día siguiente que lo hiciera el West Texas Intermediate (WTI, denominación que identifica al “light sweet crude” negociado en Estados Unidos), en el mercado neoyorquino.



El Brent marcó un nuevo techo de cierre en 122.84 dólares (+52 centavos), llegando luego en las operaciones electrónicas posteriores a otro récord histórico en 123.93 dólares.



Brasil prevé cosecha récord de granos

Brasilia / AFP

Brasil espera una cosecha histórica de granos de 142.6 millones de toneladas en 2008, 7.2% superior a la de 2007, según las estimaciones divulgadas por el oficial Instituto de Geografía y Estadística (IBGE) y el Ministerio de Agricultura.



El área plantada de granos en el país aumentará 3.2%, alcanzando 46.8 millones de hectáreas.



La mayor producción es para soya, que deberá alcanzar 59.5 millones de toneladas (+1.9 por ciento que la producción pasada); el cultivo de soja ocupará 21.2 millones de hectáreas (+2.6 por ciento que el año anterior).



La producción de maíz alcanzará 57.88 millones de toneladas (casi 10 por ciento más que el año anterior) y ocupará 14.6 millones de hectáreas (+3.9 por ciento sobre 2007).



Brasil está en condiciones de mantener un crecimiento de 5 a 6 por ciento en su producción anual de granos, dijo el lunes pasado el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes.



Campesinos mexicanos interesados en biocombustibles

MÉXICO / AFP

Campesinos mexicanos aceptan que los biocombustibles no compiten con los alimentos, pero exigen a empresarios internacionales formar parte del negocio, y recibir participación del valor agregado de los insumos que cosechan.



El líder de la agrupación campesina más grande de México consideró que en el país, hay cerca de un millón de hectáreas subutilizadas, la mitad de las cuales podría destinarse a la producción de granos, y la otra mitad a producción de insumos para bioenergéticos.



Pero antes de empezar a arar la tierra, los campesinos solicitaron en voz de su líder, formar parte del negocio y recibir participación del valor agregado de los insumos que cosechen, o firmar contratos previos como una alternativa para dar seguridad al agricultor.



Cruz López Aguilar sostuvo que el precio del etanol debe establecerse como si fuera una commodity, y no con referencia a los precios del MTBE, el oxigenante con el que se mezclan actualmente las gasolinas mexicanas.



Los campesinos se manifestaron el miércoles por la noche, después que el director de la petrolera estatal Pemex, Jesús Reyes Heroles, anunció que las gasolinas mexicanas empezarán a mezclarse con etanol a partir de 2010 en Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México.



Venezuela estudia suministrar gas a Argentina

CARACAS / AFP

El gobierno venezolano está estudiando la posibilidad de firmar un acuerdo con Argentina para suministrarle gas licuado, con el objetivo último de “garantizar la seguridad energética de la región”, anunció el ministro de Energía y Petróleo venezolano, Rafael Ramírez.



El responsable venezolano mencionó esta posibilidad ante los ministros argentinos de Planificación Federal, Julio de Vido, y Economía, Carlos Fernández, quienes participaron en el I Consejo Energético de Sudamérica, en Caracas.



“Venezuela ya mantiene con Argentina un extraordinario nivel de interacción (...) y acuerdos para el intercambio de combustible y cooperación energética”, explicó Ramírez.



Argentina enfrenta un déficit en el abastecimiento energético importante, que el pasado invierno austral tuvo que cortar suministros de gas natural a la industria. El gobierno atribuye las dificultades al pujante crecimiento económico, que llega al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual desde 2003, tras el colapso financiero de finales de 2001.



En marzo, la presidenta argentina Cristina Kirchner, se reunió con su homólogo Hugo Chávez en Caracas para concretar acuerdos destinados a incrementar las exportaciones argentinas de alimentos a Venezuela, a cambio de un aumento de los envíos de petróleo a su país.