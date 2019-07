El petróleo sigue su escalada frenética

Nueva York / AFP. El barril de petróleo, cuyo precio se ha más que duplicado en un año, prosiguió su ascenso imparable ayer, y en un momento llegó a superar los 126 dólares por primera vez en la historia, alentado por la especulación, temores sobre la oferta y una demanda robusta, pese a un dólar más fuerte.



El alza espectacular registrada en un año se aceleró aún más en los últimos meses: 100 dólares el 2 de enero, 105 dólares el 6 de marzo y 110 dólares el 13 de marzo.



Desde el lunes, el impulso es vertiginoso y los records cotidianos. Tras superar el umbral de los 120 dólares el lunes; los 121 y 122 dólares fueron franqueados el martes; los 123 dólares el miércoles; los 124 dólares el jueves; y los 125 y los 126 dólares de un sólo golpe el viernes.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de WTI (denominación que identifica al “light sweet crude” negociado en EU) para entrega en junio ganó 2.27 dólares, para terminar en 125.96 dólares, nuevo récord de cierre, luego de alcanzar un nuevo techo en 126.25 dólares.



El Brent del mar del Norte terminó por primera vez en 125.40 dólares (+2.56 dólares) en Londres, después de marcar un nuevo récord en 125.90 dólares el barril.



Sabotajes en las instalaciones nigerianas del grupo petrolero Shell y un aumento de las tensiones geopolíticas entre Occidente e Irán, segundo productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), impulsaron este último ascenso.



Pero estos temores son sólo el último ingrediente de la receta explosiva que duplicó en un año los precios del oro negro.



El principal ingrediente, presente desde 2002, es la preocupación que genera la demanda creciente de los países emergentes, sobre todo en China, sabiendo que la oferta aumenta menos rápidamente: año tras año, el equilibrio entre oferta y demanda se ajusta.



En este contexto, la OPEP, que produce el 40% de la producción mundial, no ha hecho nada para enfriar los precios. Desde septiembre el cartel petrolero contempla impasible la disparada de los precios, y se abstiene de actuar. Los productores de la OPEP temen que los precios se hundan si vuelcan demasiado petróleo al mercado, que consideran adecuadamente abastecido.



El jueves, el secretario general del cartel, Abdalá el Badri, se contentó con declarar que la organización está “dispuesta a actuar si el mercado tiene la necesidad de medidas adicionales”.



Los productores no OPEP carecen por su lado de margen de acción: confrontados al agotamiento de varios yacimientos, muchos tienen dificultades en mantener su ritmo de producción.



Los operadores también están inquietos por las dificultades de las compañías petroleras internacionales, que registraron en el primer trimestre del año producciones estancadas.



“Otro gran factor, frecuentemente citado en este momento, es el gran interés de los fondos de inversiones por el petróleo, atraídos por la rápida apreciación de los precios del crudo este año”, destacó Michael Davis, analista de la casa de corretaje Sucden.



“Esto explica probablemente los movimientos de precios de los últimos días, a pesar de noticias bajistas, incluido un dólar más fuerte, noticias por una vez positivas provenientes de la oferta en Nigeria, y temores sobre el consumo de gasolina en Estados Unidos”, subrayó.



Acusados por la OPEP de ser los grandes responsables de la escalada petrolera, los inversores se defienden y destacan que los precios continuaron su ascenso esta semana a pesar del rebote del dólar frente al euro.



Los especuladores compran en general petróleo para cubrirse contra la inflación en periodos de baja del dólar.



Y otra cosa podría impulsar aún más al alza las cotizaciones: se acerca la “driving season”, la temporada de grandes desplazamientos en coche en Estados Unidos, que requiere grandes cantidades de gasolina.