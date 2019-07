Breves económicas Yelba Tablada

Gobierno peruano llama a no comprar arroz

LIMA / AFP

El Gobierno peruano, ante al alza sorpresiva del arroz, recomendó a la población a no comprarlo, y en cambio promover el consumo de la papa.



El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, pidió a las amas de casa promover el consumo de la papa, tubérculo más nutritivo y económico, ante el incremento del precio del arroz, informó la emisora RPP, Noticias.



“Las amas de casa deben tener paciencia. El precio del arroz bajará de forma rápida, con la gran cosecha de este producto que se viene”, dijo el ministro, tras asegurar que el alza en el precio del cereal responde a la especulación.



En los próximos días, Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) intervendrá para actuar con firmeza, con el objetivo de que los precios vuelvan a la normalidad.



Por su parte, el presidente Alan García, pidió a los productores de arroz a no dejarse engañar por quienes les recomiendan no vender y esperar a que el precio suba el doble, porque podrían resultar perjudicados.



OMC recomienda cautela en producción de alimentos

SAN JOSÉ / AFP

La encargada del sector agrícola de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la costarricense Anabelle González, recomendó prudencia a los gobiernos de la región a la hora de definir políticas de producción de alimentos ante la crisis mundial.



En una entrevista con el diario La Nación, González, quien radica actualmente en Ginebra, dijo que “hay una falacia cuando la gente dice que si produjéramos todos los frijoles que nos comemos, podríamos comprarlos más baratos y no pagar más caro en el exterior”.



“Si el productor se da cuenta de que en el país se lo pagan a 100 y afuera a 200, lo que va a hacer es venderle al vecino, o lo va a vender en Costa Rica, pero también a 200”, dijo González, quien recordó que el productor no vive en una isla.



González, exviceministra de Comercio Exterior, dijo que los países tampoco pueden imponer medidas tales como prohibir la exportación de granos.



“La región (centroamericana) tiene una serie de acuerdos que le impiden hacer eso (prohibir la exportación). La libertad de comercio estaría cuestionada”, señaló.



Costa Rica lanza plan para incrementar producción de granos

SAN JOSÉ / AFP

El gobierno de Oscar Arias anunció un plan para ampliar la producción de maíz, arroz y frijoles en Costa Rica, con el objetivo de producir en un plazo de dos años entre 70 y 80 por ciento de los granos que consumen sus 4.5 millones de habitantes.



El gobierno anunció que destinará 44 mil 200 millones de colones (cerca de 90 millones de dólares) en un plan para fortalecer la producción agrícola y combate de la pobreza.



“La idea es que en un plazo de dos años se esté produciendo el 80 por ciento del total de arroz que consume el país, y el 70 por ciento del maíz blanco y de los frijoles rojos y negros”, dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Flores a la prensa.



Actualmente, Costa Rica importa 50 por ciento del arroz y 75 por ciento de los frijoles y maíz que consume.



“Con este programa el gobierno le está diciendo a Costa Rica que vamos a ser solidarios con la gente más humilde del país, con la gente pobre”, declaró por su parte el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.



Congreso EU aprueba texto para detener crisis financiera

WASHINGTON / AFP

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley dirigido a contener las ejecuciones de inmuebles, debido a la crisis de los créditos “subprime”, que amenazó con vetar el presidente George W. Bush.



Por 266 votos contra 154, la Cámara, de mayoría demócrata, aprobó un texto por el que se crea un fondo de 300 mil millones de dólares para garantizar los créditos renegociados por propietarios endeudados.



“Este texto ampliará (un programa federal) para que los deudores que están en peligro de perder sus viviendas puedan renegociar su crédito, con el fin de que les cueste menos y sea garantizado por el gobierno, para que tengan los medios para pagar”, explicó el jefe de la mayoría demócrata, Steny Hoyer.



A la inversa, el líder del grupo parlamentario republicano estimó que “los demócratas obligan a los propietarios responsables y a los contribuyentes, a pagar una cuenta de 300 mil millones de dólares para salvar a timadores, especuladores y a deudores irresponsables (...), es un enfoque peligroso que amenaza el sueño estadounidense de acceso a la prosperidad”, afirmó indignado John Boehner.



El presidente Bush anunció el miércoles que opondría su veto a un texto de tales características. “Queremos un buen proyecto de ley sobre la vivienda que ayude a la gente a quedarse en sus casas, y no un proyecto de ley que recompense a especuladores y organismos de crédito”, dijo Bush.