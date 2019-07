Reforma tributaria y subsidio directo

El experto fiscal, Julio Francisco Báez, coincidió con los economistas Adolfo Acevedo y Néstor Avendaño, en que una de las soluciones para amortiguar la crisis del sector transporte del país, debido al incremento constante de los combustibles, es a través de un subsidio explícito a sectores específicos. Sin embargo, sugirió al presidente Daniel Ortega impulsar una reforma tributaria, tal como lo prometió cuando estaba en la oposición.



Explicó, que a su juicio, la solución a la crisis del transporte es que el gobierno aplique “un subsidio explícito, debido a que es más viable porque es el que se puede controlar más fácilmente”; pero insistió que aunque prácticamente al gobierno “le agarró la tarde” para promover una reforma fiscal integral que sea objeto de análisis global, no es imposible, y de ser impulsada tiene que partir de un principio “casi religioso” que es no pretender reactivar la economía nacional con más impuestos.



Gobierno no ha evaluado política tributaria



“La máxima debilidad de este gobierno, a mi juicio, en materia de política fiscal, es que no ha evaluado la materia de política tributaria, y al no evaluarlos, no puede saber dónde dirigir los golpes… y si lo ha evaluado, peor todavía, porque no lo ha dado a conocer a la población, no le ha dicho a la gente cómo está en materia política salarial, en materia de incentivos…”, reflexionó Báez. Comentó que si el gobierno ha estado silencioso, “ya no diría prudente, y ya está llegando de la prudencia a la inercia, y de la inercia a la flojera; entonces el gobierno aunque no está inhibido (para impulsar la reforma tributaria), sepa que el tiempo lo tiene alcanzado y que no se atreva a gravar a las petroleras, a bajar un impuesto o a subir otro, sino tiene el gobierno una visión del conjunto del marco tributario de la nación”.



“No tocar impuestos”, dice Báez



Según el experto fiscal, reducir el Impuesto Selectivo del Consumo (ISC) para vender más barato el combustible a los transportistas, a como lo han propuestos diversos sectores, significaría que el Estado estaría perdiendo recursos financieros, los cuales ya están presupuestados para diferentes rubros.



Eso además --continuó Báez-- contravendría a la Constitución Política de Nicaragua, que establece en su artículo 12 que: “no se puede crear en el Presupuesto ningún gasto extraordinario sino por Ley y mediante creación y fijación, al mismo tiempo, de los recursos para financiarlos”.



Y si al gobierno se le ocurriese aumentar el Impuesto Sobre la Renta, de un 30 por ciento a más, significaría alterar el sistema tributario sin un estudio integral, y espantaría a los agentes económicos del país; por lo que de momento “el gobierno tiene grandes tareas de fiscalización y se afina la punta de lápiz para escribir mejor. El gobierno como fiscalizador haría muchísimo”, enfatizó.



Recomienda subsidio directo



Báez ventiló una posible solución a la crisis del transporte, y es que el gobierno, una vez focalizados los sectores afectados, debería de subsidiarlos directamente. Pero antes, el presidente Ortega debe transparentar “todas sus cartas” y llamar a la sociedad civil, preguntarse dónde está el problema y buscar, de manera conjunta, alternativas a la crisis.



“Lo primero que tiene que hacer el gobierno es cerrar fila con los dueños de los impuestos, que son el pueblo. Pero el gobierno está llegando al momento de que en la crisis están invitando a todos los sectores a ponerle la mira a los impuestos, lo cual no es sano”, expresó Báez.



Añadió que hay subsidios ocultos que “son los más perversos y los más dañinos, porque se esconden en el auxilio en la economía nacional, y lo que está haciendo es acentuando la desigualdad; y si existen políticas subsidiadas focalizadas, es más sano entregarles a los sectores vulnerables cantidades de dinero”, sugirió el especialista, quien recordó que hasta el Fondo Monetarios Internacional (FMI) se ha mostrado de acuerdo con esa política.



En cuanto a los recursos que serían destinados para impulsar un subsidio, Báez sugirió que una vez reunidos todos los sectores involucrados con el gobierno, “la discusión no debe ser de cuánto, sino de cálculos financieros que tienen que cuadrar con el Presupuesto”, concluyó.



Acevedo y Avendaño han propuesto utilizar recursos que están fuera del Presupuesto para subsidiar el transporte, específicamente de los recursos provenientes del crédito con Venezuela, ya que según las mismas cifras brindadas por el gobierno, a través de los fondos ALBA, Nicaragua recibe el 25 por ciento para financiar inversiones en infraestructura y proyectos sociales, lo que según cálculos de Acevedo, al menos 200 millones de dólares podrían ser utilizados para subsidio.



Subsidiar es la alternativa



El experto fiscal, Julio Francisco Báez, consideró que “tocar los impuestos en tiempo de crisis es peligroso y temerario”, y recomendó “no tenerle miedo a los subsidios”.



Recordó que con el artículo 83 de la Ley de Equidad Fiscal, vigente desde 2003 con la reforma tributaria de ese año, se estableció un nuevo régimen tributario (Impuesto Selectivo del Consumo) de los derivados del petróleo, consistente en montos fijos dolarizados por galón y por tipo de productos.



Esa reforma sustituyó el método anterior denominado “ad valorem”, que significa una tributación porcentual al valor del petróleo; es decir, que a partir de este artículo 83, se cambió el sistema de tributación a los derivados del petróleo, en la que antes el valor porcentual del impuesto aumentaba en la medida que subía el costo del derivado del crudo.



“Ahora, si aumenta el precio del petróleo nada le pasa al impuesto, y si el día de mañana baja, paga el mismo impuesto… y si bajás el impuesto, tenés que bajar el Presupuesto, y si bajás el Presupuesto vas a ver cómo lo vas a compensar para no afectar el gasto”, explicó Báez.



Agregó que frente a una crisis macroeconómica, el sistema energético mundial, y en particular de Nicaragua, “pretender paliarla, resolverla, incidir en ella a través de cambios puntuales, episódicos de un impuesto, es irresponsable y hasta temerario”, porque son fondos que adquiere el gobierno que están incluidos en el Presupuesto.



Además del ISC (ver recuadro), los consumidores de combustibles también pagan otro tributo, el cual va dirigido al Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav); y tiene como objetivo disponer de fondos suficientes para ejecutar los distintos proyectos de mantenimiento de la red vial a nivel nacional.





Producto ISC en dólares por galón Tributo Fomav en dólares

por galón

Pacífico / Centro Atlántico

Gasolina Premium 0.6985 0.6985 0.12

Gasolina Regular 0.6955 0.4283 0.12

Diesel 0.5415 0.4092 0.12