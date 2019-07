Empresarios esperanzados en Cumbre de México

El sector empresarial espera que la reunión de México en la que se le dará continuidad a la Cumbre Presidencial Alimentaria que se realizó en Managua, se pueda aprovechar mejor el evento para encontrar soluciones prácticas a la crisis de los altos precios de los alimentos.



José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, dijo en el programa radial “Empresarios por Nicaragua”, que en la Cumbre de Managua surgieron muchos discursos ideológicos y filosóficos que trataron de establecer las causas del problema, que no es el elemento fundamental a debatir.



Consideró que lo importante es presentar propuestas claras sobre cómo aumentar la producción, y no estar haciendo cuestionamientos políticos.



Sin embargo, dijo que es positivo que haya quedado abierta la realización de un próximo encuentro en México para finales de mes, para aprovechar mejor la reunión de los representantes de los diversos países de la región.



Aguerri indicó que en países como Nicaragua, donde la tecnología está limitada, se debe enfocar en encontrar soluciones al tema de cómo elevar el rendimiento productivo de los diferentes cultivos, porque tenemos las cifras más bajas de la región.



El presidente del Cosep indicó que Venezuela planteó siete medidas para resolver el problema alimentario, algunas de las cuales son importantes y deben tomarse en cuenta.



“Una de las raíces que causa el problema es el precio del combustible, que impacta en el costo de los alimentos”, expresó.



Destacó cómo los países vecinos --Costa Rica y Honduras-- ya están destinando recursos para el incremento de la producción agrícola; por lo cual, en Nicaragua no deberíamos estar en discusiones ideológicas, sino juntando esfuerzos entre el gobierno y el sector privado para resolver el problema.



Cairo Amador, asesor de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, dijo que el momento y la convocatoria para la Cumbre Alimentaria fueron adecuados, pero deslucida por la ausencia de varios mandatarios, y el hecho de que varios países no firmaran la resolución.



Agregó que en México será la “pista de aterrizaje” de las ideas que se están proponiendo; saber qué se puede aceptar y qué no. Consideró importante la oferta de Venezuela, si no se trata como algo político, sino como un importante apoyo para la producción alimentaria de la región, que ayudaría a la población más pobre.



Esfuerzo conjunto



Enrique Zamora, Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, dijo que cualquier esfuerzo por encontrar una solución al problema alimentario es bienvenido, siempre que se trate de realizar en conjunto con el sector privado.



Consideró importante que se retomen las reuniones de los Ejes de Desarrollo entre el gobierno y el sector privado, porque ocho meses después del último encuentro, y apunto de comenzar el ciclo agrícola, es necesario que enfrenten el reto de producir alimento suficiente para el país y exportar al mercado nostálgico, compuesto por los ciudadanos que han abandonado el país.



Zamora añadió que ésta es una oportunidad de invertir en el campo, en infraestructura productiva, caminos y todo lo necesario para mejorar la producción.



Señaló que aunque no están esperando al gobierno para comenzar a trabajar, debería ser un trabajo en conjunto para ir más rápido, porque el Estado debe ser un facilitador para que todo se acelere, como son los temas de tecnología, mejoramiento de semillas, entre otras cosas.



La Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, Fecamco, también criticó la Cumbre Presidencial Alimentaria de Managua, al señalar que no se deben anteponer aspectos ideológicos a los temas económicos, tal como se hizo en el encuentro realizado el miércoles en la capital nicaragüense.



Indicó además que está dispuesto a participar en la reunión de México, siempre que el gobierno lo invite, tal como lo ha venido haciendo en los diferentes eventos que se han llevado a cabo dentro y fuera del país para abordar temas económicos.