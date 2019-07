Gobierno debe adoptar mejor disciplina fiscal

El precio del petróleo en ascenso y los alimentos con una tendencia alcista en su valor, mantienen una creciente inflación (el aumento generalizado y sostenido de los bienes y servicios) con una proyección a superar el 16.88 por ciento de 2007; por lo cual, el economista Mario Arana propone tomar medidas macroeconómicas radicales y estrictas para frenarla.



Arana, Director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, aseguró que el gobierno debe adoptar una mejor disciplina fiscal, además de la contracción del crédito y el gasto público.



Sin embargo, consideró que la contracción del crédito no debe estar enfocada a afectar al sector agropecuario, al que por el contrario, se le debe apoyar con un programa claro y agresivo, en particular los granos básicos, a los que debe garantizársele semilla, financiamiento e insumos.



Ante el problema de financiamiento para el pequeño productor, el economista indicó que se le debe dar atención desde el sector público con financiamiento y programas como el “Libra por Libra”, que consideró exitoso en el gobierno anterior.



Explicó que las tres medidas macroeconómicas antes mencionadas, en conjunto, tienden a amortiguar y disminuir el impacto inflacionario en el alza de los precios de los alimentos y del petróleo a nivel internacional.



“Esa combinación podría tender a evitar efectos que se conocen como de segunda ronda en alzas de precios de alimentos y petróleo”, apuntó.



Efectos de segunda ronda son los ajustes de precios que se aplican derivados del efecto indirecto del alza en los precios internacionales del petróleo y los alimentos.



La parte del crédito que debe contraerse, según el economista, es la relacionada al de las tarjetas de crédito, porque se ve un ascenso importante en el uso de tarjetas, lo que no es muy apropiado en un contexto inflacionario y en un país que tiene la memoria inflacionaria, como es el caso de Nicaragua.



El director ejecutivo del Funides señaló que Nicaragua está sujeta al vaivén de los precios del petróleo y la energía eléctrica, que a su vez depende del valor del crudo, además del transporte.



Añadió que hay mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir con el precio del petróleo, y la situación seguirá preocupante mientras la tendencia continúe.



El precio del barril del petróleo bajó ayer de 125.96 a 124.23, pero ese valor sigue siendo demasiado elevado comparado con un año atrás, cuando costaba menos de la mitad.



Analistas de Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más grandes del mundo, dijeron que el barril de petróleo podría llegar a oscilar en dos años entre 150 y 200 dólares el barril, cuando la oferta no consiga atender el ritmo de la creciente demanda de los países en desarrollo.



“La posibilidad de entre 150 y 200 dólares por barril parece muy probable en los próximos seis a 24 meses; aunque predecir el último pico de los precios del crudo, así como lo que queda de ciclo alcista, sigue siendo una gran incógnita”, escribieron los analistas de Goldman en un informe fechado el 5 de mayo.





Enfatizar más en inflación

Arana consideró que hay varias cosas que el país tiene que hacer, entre ellos buscar la eficiencia y el ahorro en combustible y energía eléctrica, mientras el precio del petróleo continúe incrementándose, para reducir el impacto que esto trae consigo.



Dijo que el problema de la inflación puede afectar el crecimiento, la rentabilidad de las exportaciones, además del bolsillo de los consumidores, y que se debería de enfatizar más en frenar las alzas de precios, que en el crecimiento económico, para evitar un mayor impacto en la economía nacional.



Explicó que a mediano y largo plazo se va a desacelerar la economía, y es mejor enviar señales tempranas de que hay un compromiso de frenar inflación, para evitar consecuencias en el largo plazo que puedan afectar el crecimiento económico, que en el corto plazo se ve favorable.



En marzo de este año la inflación acumulada registró 5.01 por ciento, 1.79 por ciento más que en el primer trimestre del año pasado, sobresaliendo los rubros alimentos y bebidas, además del transporte, entre los que tuvieron mayores incrementos de precios, según el Banco Central de Nicaragua, BCN.