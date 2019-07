Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

ONU busca respuesta mundial a crisis de alimentos

NUEVA YORK / AFP

La célula especial de la ONU sobre la crisis alimentaria mundial se reunió por primera vez este lunes, bajo la égida del secretario general, Ban Ki-moon, que ha hecho de la lucha contra el hambre una de sus prioridades.



Esta reunión, a puertas cerradas, buscaba “promover una respuesta mundial coherente y coordinada a la actual crisis alimentaria”, según un documento preparatorio obtenido por la AFP.



El objetivo era sentar las bases de un “marco global de acción”, que incluya una serie de planes a corto y largo plazo para enfrentar la escalada de precios de los alimentos en todo el mundo.



También buscaba preparar el terreno en vista de una conferencia de alto nivel de la FAO (organización de la ONU para la alimentación y la agricultura) sobre seguridad alimentaria, prevista en Roma del 3 al 5 de junio, en la cual Ban quiere que las autoridades del mundo participen.



Sorgo con enorme potencial económico

Washington /AFP

El sorgo dulce, un cultivo adaptado a climas secos, capaz de producirse tanto para consumo humano como alimento para animales y biocombustibles, ofrece un enorme potencial para responder a las necesidades de los países en desarrollo, explicaron científicos.



“Consideramos el sorgo dulce como un cultivo ideal porque se puede usar para producir alimentos o etanol”, subraya William Dar, Director General del Indian Crops Research Institute for Semi Arid Tropics (Icrisat), un instituto internacional de investigación con fines no lucrativos, en un informe.



El sorgo, quinto cereal en importancia en el mundo luego del arroz, maíz, trigo y cebada, crece en terrenos secos, tolera bien el calor, un alto porcentaje de humedad o la salinidad del suelo.



El sorgo dulce (Sorgum bicolor) se parece al maíz, con la diferencia que sus granos se encuentran en el extremo de la planta y no a los costados, y tiene sus mismas cualidades nutritivas.



Wall Street terminó en alza por repliegue del crudo

NUEVA YORK /AFP

La Bolsa de Nueva York comenzó la semana en alza este lunes, impulsada por el neto repliegue del petróleo, junto a una leve recuperación del dólar, que apaciguó en parte los temores de los inversores sobre la inflación: el Dow Jones ganó 1.02% y el Nasdaq 1.76%.



El Dow Jones Industrial Average (DJIA) aumentó 130.43 puntos a 12.876,31 unidades, y el índice de alto componente tecnológico Nasdaq ganó 42.97 puntos a 2.488,49 unidades, según cifras definitivas de cierre.



El índice ampliado Standard and Poor’s 500 avanzó por su parte 15.30 puntos a 1.403,58 unidades (+1.10%).



En su primera sesión de la semana, Wall Street recibió señales tranquilizadoras sobre la inflación, luego del reflujo del precio del petróleo, que bajó en torno a los 124 dólares, no sin antes marcar un nuevo récord en sesión de 126.40 dólares.



Brasil lanza ambicioso plan para estimular industria

RIO DE JANEIRO / AFP

Brasil lanzó este lunes un programa de incentivos fiscales por unos 21,400 millones de reales (13,000 millones de dólares) para impulsar a los sectores industriales y de exportación.



“El nuevo plan de ‘Política de desarrollo productivo’ inaugura un nuevo ciclo económico”, dijo el presidente Luiz Inacio Lula da Silva al presentar el programa.



En los proximos tres años se aplicarán exensiones fiscales por 13,000 millones de dólares para empresas industriales y exportadoras, y se destinarán unos 25 mil millones de dólares en inversiones en ciencia y tecnología, dijo en la ceremonia el ministro de Hacienda, Guido Mantenga.



“Las exoneraciones de impuestos por 21,400 millones de reales se suman a otras exoneraciones que el gobierno ya está otorgando para alentar el crecimiento del país”, dijo Mantega.



Crisis alimentaria plantea “sombras” en El Salvador

SAN SALVADOR /AFP

La crisis alimentaria mundial y los altos precios del petróleo proyectan para El Salvador unas perspectivas “sombrías”, aseguró este lunes la influyente Universidad Centroamericana (UCA), que presentó la masiva migración a Estados Unidos como la prueba del “fracaso social” del modelo económico vigente.



El impacto de la recesión económica mundial, según el semanario Proceso de la UCA, augura “un horizonte sombrío” para la sociedad salvadoreña, a menos que se tomen “las medidas no sólo para paliar los efectos de la mencionada recesión, sino para reconducir a El Salvador por un rumbo distinto al que ha seguido en las últimas dos décadas”.



Según el análisis universitario, la situación económica y social del país es “difícil”, y advierte que “todo parece indicar que las cosas irán de mal en peor”. “Una sociedad no puede ser viable si una mayoría de sus miembros vive sumida en la miseria, las amenazas ambientales, la inseguridad y el miedo”, subraya la universidad dirigida por jesuitas.



Para salir de la crisis, la UCA dice que se debe comenzar a “reconocer” que El Salvador ha venido acumulando problemas económicos y sociales, por lo menos durante los últimos veinte años, principalmente debido al abandono del agro y la renuncia al desarrollo industrial.



El Salvador registró inflación de 0.8%

SAN SALVADOR / AFP

El Salvador registró una inflación de 0.8% en abril, tasa idéntica a la reportada en marzo, como efecto del incremento de precios en áreas como alimentos y transporte, informó este lunes una fuente oficial.



Tras el resultado inflacionario en abril, la tasa de inflación acumulada en los cuatro primeros meses del año se ubicó en 3.5%, mientras que la interanual se incrementó a 6.8%, precisó en un comunicado la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc).



El alza internacional en el precio del petróleo ha sido un detonante para la subida en el costo de alimentos, transporte y áreas como hoteles, restaurantes, salud; una situación que no es exclusiva de El Salvador en la región centroamericana.



“En general la región centroamericana se ha visto afectada por la situación que a nivel global ha provocado alzas generalizadas de los carburantes y de los alimentos”, sostuvo la Digestyc.