Mensajes contradictorios afectan inversión en Nicaragua

Aunque ninguno de los países centroamericanos tiene grados de inversión para vender títulos valores en el mercado internacional a bajos intereses, el caso de Nicaragua refleja mensajes contradictorios en el aspecto económico, que inciden en la comercialización de dichos instrumentos, afirmó Pablo Montes de Oca, Vicepresidente de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, Cnsfi, de Costa Rica.



Montes de Oca estuvo en Nicaragua participando en la “Jornada sobre Fondos de Inversión, oportunidades para Centroamérica”, que organizó la Bolsa de Valores de Nicaragua.



En declaraciones a medios de comunicación, Montes de Oca ejemplificó la contradicción de Nicaragua, en que mientras se ofrece un mensaje orientado hacia el socialismo, el país aprueba un Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos más rápido que Costa Rica, país que aún no ha ratificado el acuerdo comercial.



“Pero también tiene algunos aspectos que alejan a los inversionistas, pero son casos muy propios de cada país”, expresó.



Montes de Oca agregó que al analizar cómo se percibe cada país, se toma en cuenta qué tan políticamente estable es, y en ese sentido, Panamá y Costa Rica reflejan una buena estabilidad, y otros países centroamericanos se ven con más conflictos internos que le restan rentabilidad.



El vicepresidente de la Cnsfi expuso en Nicaragua el tema de los fondos de inversión en el mundo y las oportunidades para Centroamérica, detallando sobre las generalidades de estos instrumentos, que según él, pueden generar el desarrollo del sector inmobiliario en el país.





Crisis EU no está impactando

Al referirse a la crisis económica de Estados Unidos, Montes de Oca afirmó que la misma no nos está afectando tan directamente a los centroamericanos, porque está limitado a los deudores que no han podido hacerle frente a sus hipotecas en el mercado estadounidense, y han tenido que entregar los inmuebles a los bancos.



“Eso ha provocado que algunos instrumentos derivados de esas hipotecas hayan perdido mucho valor, y que los Fondos de Inversión que habían comprado esos títulos, hayan perdido dinero”, explicó.



Dijo que nuestros países no han tenido mucha afectación, y talvez algunos desarrollos pueden haberse hecho más lentos, porque al haber cierta recesión en Estados Unidos, puede haber algún debilitamiento del nivel de inversiones en Centroamérica.



“Yo he hablado con desarrolladores costarricenses, y me dicen que no han sufrido ningún impacto; algunos sí dicen que los ha afectado un poco, que antes tenían fila de gente para comprar condominios y que ahora esa fila es más pequeña”, indicó.





Recesión afectará remesas

Sin embargo, consideró que hay dos problemas globales; al estar en recesión Estados Unidos disminuye la actividad económica, que genera desempleo, y eso sí puede afectar a nuestros países, sobre todo los que reciben muchas remesas de la nación norteamericana. Agregó que podría haber despido de personal en ese país, y eso sí puede generar problemas en nuestras naciones.



“También podría haber una merma de turismo; pero dada la situación de que el dólar se ha debilitado frente al euro, para los europeos resulta más barato venir a nuestros países a vacacionar”, apuntó.



Montes de Oca dijo que el otro tema que no es financiero pero que está afectando, es el de los alimentos, por la especulación, por el uso de productos agrícolas en la fabricación de combustible; y está golpeando a la región.