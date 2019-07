Enormes pérdidas económicas

Con cada día de paro del transporte la perdida del sector lechero asciende a 1 millón 200 mil córdobas, mientras tanto los agricultores están a las puertas del ciclo agrícola y miran con preocupación que los insumos no pueden movilizarse.



Pedro Haslam Mendoza, presidente de la Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua, Feniagro, indicó que el conflicto del paro del transporte debe resolverse de forma patriótica y lo más pronto posible pues en realidad el paro no está afectando de manera directa al gobierno sino a la población y a los productores en medio de una crisis mundial.



Pérdidas millonarias



“Sólo en la zona lechera más importante compuesta por Matigüas, Muy Muy y Río Blanco, estamos dejando de sacar aproximadamente 100 mil litros de leche diarios. A nivel nacional la producción de leche es de aproximadamente de 200 mil litros, eso multiplicado por seis córdobas que paga la planta procesadora por litro, significa 1 millón 200 mil córdobas diarios”.



Haslam comentó que las plantas procesadoras tienen miedo de sacar sus cisternas pues los transportistas no están dando libre circulación en Matigüas y los productores tienen temor que les destruyan sus vehículos.



“El problema es que si por dos horas se tiene parqueada la leche esta pierde calidad y sacar al mercado ese producto sería atentar contra la salud de las personas. Sin embargo, una opción que se está tomando para evitar el desperdicio es venderla a los queseros, aunque no todos tienen la capacidad para cubrir el 100 por ciento de la producción lechera. Además esto significará que próximamente habrá una saturación de queso en el mercado y los costos de ese productos seguramente bajarán”, señala el presidente de Feniagro.



También mencionó que tampoco los perecederos pueden esperar mucho ya que el mercado no lo acepta maduro por su rápido deterioro, además el ganado no está llegando a los mataderos, haciendo que escasee la carne y al haber escasez los precios se disparan.



Ciclo agrícola en peligro



“Ya necesitamos que se resuelva esto porque estamos a las puertas del ciclo agrícola, siendo prioritario la movilización de la semilla, el fertilizante y las instituciones que garantizarán el acompañamiento de los productores para asegurar una buena cosecha de primera. Debemos aprovechar las lluvias que en el caso de la producción agropecuaria es determinante y si se nos pasa la fecha de siembra prácticamente perdemos un ciclo de producción, lo que sería grave para la economía nacional”.

Las preocupaciones de Haslam, son secundadas por Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos,UNAG, quien al igual que Conagan pide una verdadera discusión de consenso sin posiciones radicales en búsqueda de una salida pues la afectación al país, por falta de abastecimiento es obvio al visitar los mercados.



Fiallos consideró que luego del paro se debe levantar la actividad productiva de cara a enfrentar los altos precios y desabastecimiento y una de las maneras más efectivas para combatir la crisis es produciendo más en menor espacio para poder bajar los precios del mercado, pero para eso necesitan financiamiento.



“El gobierno está implementando programas para micro empresarios, pero es insuficiente pues al menos se necesitan 100 millones de dólares para ser verdaderamente efectivos”.



Fiallos criticó que es sorprendente la lentitud con que se lleva a la creación del Banco de Fomento, el cual mientras no tenga justa directiva, gerente general, ni organización para trabajar, no podrán tener acceso a los fondos prometidos por el gobierno.



Sobre esto Ariel Bucardo, titular del Ministerio Agrícola y Forestal, Magfor, comentó que el gobierno acompañará al sector productivo con alrededor de 60 millones de dólares y confía en la cooperación internacional y en las microfinancieras para solventar el déficit.



“Estamos claro que esta no es toda la demanda, eso es mayor, pero además del gobierno hay organizaciones que hacen un financiamiento”, dijo el ministro.