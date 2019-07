ABC de las MYPIMES

¿Conoce los costos de su negocio?



Domingo Frixione

En la mayoría de los casos, nuestros dedicados, tenaces y admirables empresarios, viven convencidos de que la técnica conocida como costeo es una variable sencilla de cuantificar. Sin embargo, en las diferentes actividades del sector, la “realidad” es todo lo contrario. ¿Por qué ocurre esta debilidad? Por desconocimiento.



Nos encontramos diferentes respuestas al hablar de costos. La mano de obra de un sastre, un ebanista, un talabartero… ¿está plenamente estipulada? NO. ¿Las labores administrativas de otro empresario se establecen? NO. ¿El valor de la hora taller en empresas de servicio, se conoce? NO.



Por lo tanto, surge otra inquietud: ¿Cómo puede un microempresario establecer su precio, si ignora su costo real?

Es importante que cada empresario medite sobre este tema, e investigue si su “estructura de costos está correctamente identificada”.





¿Y qué acontece si no se efectúa?

Que trabaja y únicamente genera lo que necesita para subsistir dignamente.



A continuación les invito a preguntarse:

¿Conoce el costo de la hora-operario promedio en su negocio?

¿Conoce la cantidad de materia prima por cada unidad de producto terminada?

¿Conoce el costo del teléfono, agua o depreciación por unidad de producto terminada?

¿Conoce usted el precio del alquiler de su local, aunque el negocio esté en su casa?

¿Sabe cuánto se consume de energía eléctrica por producto terminado?





Si usted ha contestado negativamente a estas interrogantes, está en problemas. Caso contrario, determine su costo total, sume lo que se quiere ganar y establezcamos el PRECIO. Si el resultado, lo comparamos con la competencia y es menor: EUREKA. ¡Estamos en algo! Si es mayor, usted tiene la respuesta en lo concerniente al comportamiento de sus ventas, salvo que tanto la calidad de su producto como sus condiciones crediticias sean inmejorables.



Finalmente, mi querido lector, si no sabemos: preguntemos.



Por lo tanto, surge otra inquietud: ¿Cómo puede un microempresario establecer su precio?

Doctor en ciencias empresariales. Autor del libro: “Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas”, y presidente de Consede. Celular: 8834866.



dfrixi@hotmail.com