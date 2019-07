Protestas elevarán la inflación

La tasa de inflación acumulada, que se encuentra en niveles altos, se verá incrementada aún más con el paro del transporte, afirmaron representantes de gremios productivos, quienes externaron su preocupación por el deterioro de la economía, que comienza a enfrentar desabastecimiento en diferentes rubros por la falta de transporte.



El último informe del Banco Central de Nicaragua, BCN, indica que la tasa de inflación acumulada al mes de abril llegó a 6.47 por ciento, superior en 2.21 puntos porcentuales a la del mismo período del año pasado, impulsada principalmente por el alza en los precios de los alimentos.



“El grupo de alimentos y bebidas continuó siendo el de mayor aporte, con una participación de 59.7 por ciento de inflación mensual”, sobresaliendo el arroz, los tomates, el aceite y la comida corriente entre los de mayor incremento, dice el informe del BCN.



El Banco considera que la demanda mundial de alimentos es la que está provocando las alzas en los diferentes rubros alimenticios. Otros productos que le siguen en aumento de precio son los combustibles y la tarifa de agua potable.



José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, dijo que cuando ocurren acciones como el paro de transporte, y se combina con actos violentos como la quema de furgones, no se logran abastecer de manera regular los mercados y los precios suben, porque se presenta un manejo especulativo de los productos.



Agregó que en el país hay una situación de desabastecimiento y tenemos que preocuparnos, porque va a tener un impacto en los resultados de la economía nacional.



Por su parte, Fernando Mansell, Presidente de la Asociación Nacional de Arroceros, ANAR, afirmó que en estos días se puede comenzar a sentir un desabastecimiento en la oferta de arroz, porque tienen varios días de no poder hacer llegar el producto a los mercados.



“Está complicándose el abastecimiento en los mercados. Ojalá que esto tenga una solución pronta para la economía del país. El arroz se está quedando en los centros industriales, se ha tratado de transportar, pero con los hechos que se están suscitando hay temor que dañen las unidades y el producto”, subrayó.



El representante del gremio arrocero indicó que por ahora los consumidores se están abasteciendo de las bodegas que se habían llenado en los mercados, pero que ya están quedando vacías.



Manuel Álvarez, Vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios, Upanic, dijo que las plantas de acopio ya no están recibiendo más leche porque no pueden trasladarla a Managua, y otros sectores como los mataderos, no están recibiendo ganado.



Añadió que en Corinto están varados siete contenedores con semilla de sorgo para la siembra de primera, que cuando llegue a los productores, se tendrá que vender más cara, por los costos en que está incurriendo el propietario.



Con esa semilla se sembrarán entre 7 y 10 mil manzanas en primera, y unas 30 mil para postrera.





Desaprovechan día de la madre

Los comerciantes no están aprovechando el mes de mayo, uno de los que registra mayores ventas en el año, por celebrarse el día de la madre, debido a la poca clientela por la falta de transporte.



Ernesto Porta, Presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Caconic, dijo que mayo es el segundo mes de ventas para el comercio en todo el año.



“Hoy (ayer) estamos a 14, es día de pago para muchas de las empresas, y las buenas ventas comienzan después de la primera quincena del mes; y eso no vemos que vaya a suceder debido al paro”, apuntó.



Señaló que el 30 de mayo tradicionalmente es el mejor día de ventas para los restaurantes del país, por ser día de la madre, fecha en que también las panaderías venden más queques. Pero en esta ocasión puede haber una fuerte afectación.



Porta dijo que el puerto de Corinto ya está lleno de contenedores, y las navieras están desviando los barcos a puertos vecinos, porque no hay más espacio para la carga.



Mario Amador, Presidente de la Cámara de Industrias, Cadin, dijo que además de los efectos negativos que está ocasionando el paro de transporte, el tema de la inflación también perjudica, sobre todo al pueblo trabajador, y el gobierno debe tomar acciones para buscar cómo frenarla.