Productores demandan financiamiento

15 Mayo 2008 |

8:11 a.m.





A pesar que este año la Asamblea Nacional aprobó la creación del Banco de Fomento destinado a financiar al sector agropecuario, hasta la fecha los productores no han logrado obtener ni un solo crédito porque aun no se ha logrado nombrar su junta directiva.



Otro de los problemas que enfrentan los agricultores es que hasta la fecha no han entrado al país las 60 mil toneladas de urea procedentes de Venezuela que serían entregadas a los productores a bajo costo.



El 20 de este mes según el INETER es fecha idóneo para que los agricultores inicien el ciclo agrícola 2008. El ministro agropecuario aseguro que el gobierno ya esta entregando semillas certificadas y 60 millones de dólares para financiamiento, aunque reconoció que se necesita mayor inversión de la banca privada.



Según la ley creadora del banco de fomento esta institución tendrá un capital inicial de unos ocho millones de dólares del presupuesto nacional y la primera partida será incluida en 2008 y será destinado a financiar la micro, pequeña y mediana empresas, así como la industria, artesanía y producción agropecuaria.