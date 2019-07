Sector lácteo demanda fin del paro del transporte

El sector lácteo del país demandó una pronta solución al paro del transporte, situación que está provocando que se agoten las reservas de leche y sus derivados, lo que producirá un desabastecimiento en los próximos días, ya que no está entrando la materia prima a las plantas.



En una conferencia de prensa, los representantes de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, Canislac, aseguraron que el paro del transporte está afectando el acopio de 500 mil litros de leche por día que reciben las plantas industriales.



Pastora Palacios, tesorera de Canislac, pidió al sector transporte y al gobierno que lleguen a un entendimiento, para que les permita a estas industrias seguir trabajando y evitar más pérdidas.



Añadió que la leche que diariamente distribuyen a los consumidores se está agotando, y los consumidores quedarán desabastecidos del alimento si no se logra un acuerdo pronto.



Néstor Zamora, Gerente de Acopio de la empresa Centrolac, afirmó que el conflicto está afectando a todos; a la industria porque no puede procesar, y al productor porque se le está perdiendo el producto y está dejando de ganar.



Explicó que en total se acopia más de un millón de litros de leche al día. De la zona conocida como la “Vía Láctea”, conformada por los municipios de Muy Muy, Matiguás y Paiwas, salen diariamente 600 mil litros de leche, y es donde existe un bloqueo más fuerte al transporte.



De otros lugares como Boaco, Chontales y El Rama, sale otra cantidad de leche, y en esta zona hay más flexibilidad de parte de los transportistas, pero también hay afectación, lo que significa que en total son unos 500 mil litros de leche que no se están acopiando. Diego Velásquez, de la empresa Nilac, dijo que además de la afectación a los productores y a las industrias, se están afectando las exportaciones, que sólo en queso se vende fuera del país unos 60 millones de dólares al año.



Un comunicado de Canislac señala que una de las empresas lácteas de mayor importancia del país, tuvo que paralizar temporalmente sus operaciones por la falta de suministro de leche.





Altas pérdidas

Agregó que los productores que abastecen a esta industria han perdido hasta la fecha más de 2.5 millones de córdobas.



Asimismo, las cooperativas, pequeñas, medianas y grandes empresas procesadoras de leche, informaron que el acopio se ha reducido en un 75 por ciento, y 500 mil libras de queso se encuentran retenidas en frigoríficos de las empresas o las fronteras, debido a los tranques. El comunicado de Canislac señala además, que el conflicto se ha convertido en el momento más crítico para el sector lácteo, y que de continuar, el impacto se sentirá por más de cuatro meses.



En Nicaragua la industria láctea acopia 1.2 millones de litros de leche por día, lo que significan más de 2.7 millones de córdobas que los más de 100 mil productores podrían dejar de percibir diariamente en caso de que el acopio se detenga en su totalidad.