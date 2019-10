Enabás competirá por frijoles con los comerciantes

La Empresa Nicaragüense de Granos Básicos, Enabas, acopiará frijol entre los productores para garantizar semilla para la siembra de apante y sacar una parte del grano al mercado nacional para estabilizar los precios, que este año llegaron a niveles récord.



Róger Alí Romero, Director Ejecutivo de Enabas, dijo que la prioridad es garantizar la semilla para la siembra de unas 80 mil manzanas para apante, y el grano que no reúna la calidad para siembra, distribuirlo en el comercio local y de esta manera tratar de bajar el precio del alimento.



La libra de frijol en el mercado local se cotiza en 16 córdobas, y en algunas ocasiones ha llegado a 18 córdobas. Romero afirmó que pretenden acopiar entre 27 mil y 30 mil quintales de lo primero que salga de la cosecha de postrera.



Agregó que a partir del 15 de noviembre estaría saliendo el grueso de la cosecha, y es cuando se espera que haya una mayor distribución del grano en el mercado, para incidir en una baja del precio. El funcionario informó que en este plan se están invirtiendo 50 millones de córdobas, y a partir de este momento, Enabas comprará suficiente grano para mantener una reserva necesaria para sacar el producto al mercado cuando el precio se eleve demasiado.



También dijo Romero que están destinando para este plan otros 75 millones de córdobas (4 millones de dólares) provenientes de organismos y países cooperantes, como Taiwan, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).



Añadió que pretenden ofrecer un mejor precio al productor que el que le pagan los comerciantes, y a su vez, la institución sacará el grano al mercado cuando el precio tienda a subir mucho, así se protege a productores y consumidores.



El director ejecutivo de Enabas señaló que están trabajando con pequeños productores organizados para el acopio del grano, a la vez que están conversando con empresas importadoras que están haciendo algunas compras en el exterior, pero señaló que no hay precisión de cuándo entrará el producto importado.



Romero aseguró que como está por salir la cosecha de postrera, nadie quiere lanzarse agresivamente a la importación de frijol, sin embargo, consideró suficiente la cosecha de postrera para que el precio del alimento se estabilice.



Ni Enabas ni el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) mencionaron nombres de empresas que estén importando frijol, ya que ese dato lo está manejando el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

Más afluencia del grano

Por su parte, el titular del Magfor, Ariel Bucardo, informó que hay más afluencia de frijol en el mercado y que la cercanía de la salida de la cosecha de postrera brindará normalidad en el precio del frijol.



Dijo que el grano aún no está en las bodegas de Enabas, pero que ya está comprometido con las cooperativas y asociaciones de campesinos para tener semilla para la siembra de apante

Bucardo indicó que esperan llegar con las semillas a 39 mil productores del grano rojo para la siembra de apante, y en el caso del maíz, aseguró que ya comenzaron la distribución.



“Para la postrera los campesinos sembraron unas 100 mil manzanas de frijol, por lo cual nosotros esperamos sacar más de medio millón de quintales del grano”, expresó Bucardo.



En cuanto al arroz, consideró que no habrá dificultades porque está fluyendo de manera correcta, aunque algunos han querido acapararlo, y en el caso del maíz hay semilla en el mercado y está por salir la cosecha de este producto.









