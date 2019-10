Inflación puede alcanzar los dos dígitos

La tasa de inflación este año superará probablemente los dos dígitos a causa de los altos precios de los combustibles y de la energía eléctrica, los dos costos líderes en la economía nacional, los que mueven a su vez al alza a la canasta básica, estimó el economista Adolfo Acevedo Vogl.



Consultado por EL NUEVO DIARIO, Acevedo señaló que la enorme presión que la crisis energética está creando sobre la economía seguramente llevará a que la inflación anual supere los diez puntos.



Pasar en materia inflacionaria a una cifra de dos dígitos es una situación considerada como un estigma entre las naciones que mantienen controles monetarios, y todos los factores relacionados con los precios líderes para producir y transportar llevan a la conclusión que ese punto será pasado.



Acevedo afirma que el impacto de la crisis energética se mide por la tarifa eléctrica que se tenga, al tiempo que añadió que el acuerdo de ajuste mensual a la tarifa de electricidad, aprobado por el gobierno actual, provocará un severo impacto que afectará más tanto a empresas como al bolsillo de los consumidores.



El ajuste de la tarifa, según señala Acevedo, estaba prevista hasta junio de 2008, pero fue movida para el presente mes de noviembre, moviendo un 9.06 por ciento en lo que resta de 2007, mientras que el próximo año la tarifa se ajustará mensualmente, sin embargo, con lo fluctuante de los precios del petróleo nadie sabe hasta dónde será movido el costo de la electricidad.



El impacto de los combustibles por su parte está afectando directamente al costo de los granos básicos, como el frijol, y de la canasta en su totalidad, debido al valor que tiene el transporte de mercancías desde los lugares de producción.



En ese sentido el costo oficial de la canasta básica, calculado antes de la actual subida de precios en más de siete mil córdobas, ya quedó atrás y se puede convertir en un problema muy serio políticamente hablando, destacó el economista, aunque dijo que no cree que el gobierno deje que la situación se le salga de las manos.



Para Adolfo Acevedo, el gobierno seguramente continuará subsidiando la tarifa de energía por medio del margen que queda en las compras de combustibles venezolanos a través de la empresa Albanisa, lo que señaló recientemente el ministro del INE, David Castillo.



“Me imagino que se tomaran algunas medidas para moderar el impacto de los precios del petróleo”, manifestó Acevedo, quien señaló que de acuerdo con David Castillo, la tarifa aprobada podría haber sido el doble si no hubiera sido por el crédito otorgado por medio de Albanisa, lo que es un subsidio otorgado a las empresas generadoras de energía.



Para el economista el gobierno hará todo lo posible para evitar que se le salga de las manos la crisis, y por lo tanto considera que además de adquirir parte importante de las cosechas por medio de la Empresa de Alimentos Básicos, también aprobará y hará importaciones, fundamentalmente de frijoles para evitar un mayor crecimiento de los precios.



Acevedo destaca que, sin embargo, el verdadero problema es si existe o no la real voluntad y capacidad para enfrentar todas las presiones que está imponiendo la crisis energética mundial.