Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

19 Mayo 2008 |

7:02 p.m. |

END

Secretario general de OPEP a Venezuela y Ecuador

Caracas / AFP

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdalá el Badri, inició este lunes en Caracas una gira por Venezuela y Ecuador, sus dos miembros latinoamericanos, luego de que el cartel descartara aumentar su producción de crudo antes de septiembre.



El Badri cumplirá una agenda que incluye reuniones con el presidente Hugo Chávez y responsables del ministerio de Energía y Petróleo venezolano, hasta el 21 de mayo, cuando está previsto su viaje a Ecuador, informaron medios estatales.



Venezuela produce 3.3 millones de barriles diarios, según cifras oficiales, aunque la Agencia Internacional de Energía evalúa una producción real de 2.4 millones de barriles diarios.



El representante de la OPEP será recibido en Quito por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo gobierno retornó a la organización el año pasado, luego de abandonarla en 1993.



Perú quiere concluir acuerdo con Europa en menos de un año

LIMA / AP

Perú desea concluir las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) en menos de un año, y espera que sus socios andinos respeten su deseo de avanzar más rápido, coincidieron el lunes el canciller y la ministra de Comercio Exterior y Turismo.



El canciller José Antonio García Belaunde señaló que concretar en un año las negociaciones, sería posible debido al acuerdo logrado entre la Comunidad Andina y la UE el sábado, para que exista flexibilidad en las negociaciones.



Explicó que los cuatro países andinos: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, negociarán en bloque con la UE, pero bajo un patrón de flexibilidad que permitirá a cada uno avanzar a su ritmo y en la temática que prefiera.



“Si hay países que no quieren estar en el pilar comercial por niveles de desarrollo, pueden participar en los otros dos pilares y formar parte del acuerdo de asociación”, indicó.



Consorcio francés gana licitación de hidroeléctrica en Brasil

BRASILIA / AP

Un consorcio encabezado por la empresa energética francesa Suez se adjudicó el lunes la construcción de la planta hidroeléctrica Jirau, sobre el río Madeira, en la Amazonia brasileña, anunció el gobierno.



La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil, dijo en un comunicado que otorgó el proyecto hidroeléctrico Jirau, en el Estado occidental de Rondonia, al Consorcio Energia Sustentavel do Brasil, encabezada por Suez junto con las brasileñas Camargo Correa Investimentos, Electrosul Centrais Eletricas y Companhia Hidro Elétrica do Sao Francisco.



Únicamente había un consorcio adicional compitiendo por la construcción de Jirau, en el cual tenía participación el Banco Santander.



Vicecancilleres de Aladi se dan cita en Uruguay

MONTEVIDEO / AP

Los vicecancilleres de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) se reunirán en esta capital, entre el 27 y 28 de mayo, para intentar aclarar la situación en que se encuentra el organismo, y acelerar su proceso hacia un Espacio de Libre Comercio.



La oficina de prensa de Aladi informó, que en la reunión los cancilleres buscarán armonizar las posiciones entre los 12 países miembros, en cuestiones pendientes que forman parte fundamental del proceso de integración, como son la solución de las controversias, origen de las mercaderías y las salvaguardias que se aplican y conspiran contra el libre comercio.



Aladi está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Venezuela y Uruguay,

Economía de EU aún débil

NUEVA YORK / AP

Un grupo privado dijo el lunes que su índice de los principales indicadores económicos de Estados Unidos subió en abril, una señal de que la economía del país sigue desacelerada, pero que podría evitar una caída dramática.



El grupo The Conference Board, de Nueva York, dijo que su pronóstico de la futura actividad económica subió 0.1% en abril, frente al 0.1% de marzo. Los economistas habían previsto justamente un descenso del 0.1% en abril.



El índice tiene la finalidad de pronosticar la actividad económica por un período de tres a seis meses, con base en 10 componentes económicos, entre ellos los precios de las acciones, los permisos para construir edificios y las solicitudes iniciales para beneficios por desempleo.



“Esa información con toda certeza refleja una economía débil pero no en recesión”, dijo Ken Goldstein, economista especializado en asuntos laborales de The Conference Board.