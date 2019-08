Detenidas inversiones en Centros Internacionales de Llamadas

El personal que domina el idioma inglés requerido para las empresas de Call Center, está prácticamente agotado, por lo cual, nuevas inversiones en este tipo de negocios no se podrían realizar en el país, informó Eric Quesada, Director para Centroamérica y República Dominicana de Manpower, una firma internacional de recursos humanos.



Manpower realizó recientemente una feria de empleo, en la que sobresalió la selección de personal bilingüe para diferentes empresas, entre ellas las de Call Center (Centros de Llamadas), las que se dedican a atender desde nuestro país consultas de clientes de Estados Unidos, a través de la línea telefónica.



Durante una conferencia realizada ayer, en la que dio a conocer un estudio de Manpower sobre La Movilidad del Talento en América Latina, Quesada afirmó que la feria de empleo la realizaron a nivel de Centroamérica al mismo tiempo, y el problema de la falta de recurso humano que domine el inglés es general en toda la región, incluyendo Costa Rica.



El representante de la firma de recursos humanos dijo que actualmente, las empresas en general están buscando gente que tenga un nivel de inglés medio hacia arriba, pero no hay muchos en la región.



“No hay gran cantidad de personas, ese es el problema. No conseguirían suficiente personal si quisieran venir más empresas a instalarse aquí”, apuntó.



Explicó que los Call Center son una industria que empezó en Costa Rica, país donde muchos jóvenes bilingües fueron contratados, pero actualmente se agotaron.



“Hoy no hay la suficiente cantidad que pueda entrar a esos negocios (en Costa Rica), y estas empresas comienzan a irse a Panamá”, indicó.



Quesada afirmó que Nicaragua tiene una gran oportunidad en la industria de Call Center, ya que está considerado un país económicamente atractivo por sus bajos costos, una distancia corta con Estados Unidos y los sistemas de comunicación están mejorando.



Aseguró que si hubiera buena cantidad de personas que dominen el inglés, se podría emplear a todos ellos rápidamente, y sería un atractivo para las empresas de ese tipo de servicio que quieran invertir aquí. La ventaja del personal que domina el inglés como segundo idioma, es que pueden obtener hasta un 30 por ciento más de ingresos que el que no lo habla, y según Quesada, los jóvenes deberían invertir en aprender ese idioma, porque significa también una nueva oportunidad de empleo.



Inversiones rápidas

El director de Manpower dijo que las inversiones en Call Center son rápidas de ejecutarse, porque si una empresa cuenta con todas las condiciones, la abre en cuestión de días.



Añadió que si una empresa quiere poner un Call Center con mil personas y en Nicaragua se las ofrecen, lo puede abrir en un día. Pero si las empresas no encuentran la cantidad de personas, no harán inversión.



El representante de Manpower consideró que para impulsar la enseñanza bilingüe tiene que haber una vinculación entre el gobierno, las instituciones educativas y las empresas.



De esa manera, se podría crear una relación de ganar-ganar, porque ganan las personas, las empresas y el país.



Falta mano de obra en otras áreas

Pero no sólo personal bilingüe falta en el país. Quesada aseguró que en diferentes países de la región, incluyendo Nicaragua, existe escasez de talentos en diferentes sectores, y que podrían estar compitiendo en el mercado laboral.Entre la mano de obra escasa están los ingenieros, los técnicos y algunos oficios que los padres enseñaban a sus hijos, como los zapateros, carpinteros, electricistas, entre otros.



Dijo que si este tipo de personal pudiera conseguir algún tipo de certificación que validara sus conocimientos ante los diferentes países, podría tener grandes oportunidades de empleo.