ABC de las Pyme

Gastos fijos vs. costos



Los costos están relacionados con procesos de transformación (mano de obra+materia prima+ indirecto de fabricación). Gastos son todas las salidas de efectivo en que incurren las mipymes.



Observe bien: salidas de dinero, pero con una notoria diferencia, procesen o no, comercialicen o no, brinden un servicio o no; ¿y qué significa esto? Alquiler, servicios básicos, los salarios con sus prestaciones (seguro social, décimo tercer mes, Inatec), la depreciación vehicular de los equipos de oficina, seguros (si los hubiere)…etc., usted los tiene que PAGAR independientemente de que venda o no determinado bien o servicio.



Por lo tanto, los famosos GASTOS FIJOS en muchísimos casos se constituyen como el talón de Aquiles en el sector, sobretodo, en aquellas que están iniciando su “despegue”.



Adicionalmente, otros negocios omiten estos rubros (sobre todo el alquiler, depreciaciones, salarios familiares, etc.) porque alegan: ¡el negocio es mío!, distorsionando el monto de las verdaderas utilidades.



Nuevamente le exhortamos a: CUANTIFICAR SUS GASTOS REALES POR MES, para evitar que se conviertan en un ancla permanente de su negocio. A continuación le invito a cuestionarse:

T ¿Conozco cuánto GASTO mensualmente en alquiler?

T ¿Conozco cuánto GASTO mensualmente en servicios básicos (agua, luz, telefonía)?

T ¿Conozco cuánto GASTO mensualmente en planillas (incluyendo la familia)?

T ¿Conozco cuánto GASTO mensualmente en depreciación?

T ¿Conozco cuánto GASTO mensualmente en retiros personales?

Si usted contestó afirmativamente, lo felicito por estar informado.



Sin embargo, ahora reflexione: ¿estos gastos están incluidos porcentualmente en el PRECIO que cobro a mis clientes? Si la respuesta es afirmativa y es competitivo: EUREKA, de lo contrario, habría que revisar los montos de sus gastos y obviamente reducirlos.



Recuerde dos reglas: Primera, si usted vende VOLÚMENES considerables, los GASTOS FIJOS por unidad no son importantes. Segunda, dispóngase a trabajar con un Presupuesto de Gastos Anual con revisión mensual.



Doctor en ciencias empresariales. Autor del libro: “Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas”,

y presidente de Consede. Celular 8834866.



dfrixi@hotmail.com