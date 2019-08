Buenas oportunidades en mercado laboral externo

Hoy en día existen grandes oportunidades para los latinos, para ocupar posiciones laborales en otros países de manera legal y formal en algunas carreras técnicas e ingenierías. Esa movilidad laboral es impulsada por la globalización financiera y comercial, explicó Eric Quesada, Director Regional de Manpower, una firma especializada en recursos humanos.



Con la presentación del estudio “La Movilidad del talento de América Latina”, elaborado por Manpower, Quesada aseguró que las oportunidades dependen de las necesidades de los países desarrollados, y principalmente en carreras como ingenierías, técnicos, personas que tengan el inglés como segundo idioma, y los que tengan algún tipo de especialización con demanda en otros países.



Explicó que la demanda de recursos humanos en países desarrollados, ha provocado que algunas empresas contraten formalmente a personas para laborar en otras naciones de manera legal, y aseguró que hablar de movilidad laboral se refiere a contratos temporales, no indefinidos, que lo que generan es más conocimiento y más riqueza para Nicaragua en este caso.



Dijo que además de generar ingresos, se obtiene transferencia de información y otros beneficios, que puedan provocar que se logren mejores profesionales que se puedan convertir en lo que se llama talento global, que es el personal que puede competir en cualquier parte del mundo, siendo esto lo que quieren desarrollar en América Latina.



“No es sencillo. Tiene que sobresalir un profesional y se requiere de varias cosas: tener constancia, persistencia, empezar a estar al día con el conocimiento, y no necesariamente tener una carrera como técnico o profesional, sino estar actualizado con lo que está pasando en el mundo”, apuntó.



Añadió asimismo que uno de los factores que ayuda a mejorar el conocimiento es el uso del internet, que no le va a generar mayores costos a la persona y que le puede permitir lograr mayor capacitación. Sobre esto dijo que hay redes sociales en Estados Unidos, que están apoyando a los profesionales que puedan ser trasladados a ese país para trabajar, y eso se consigue en internet.



Producen remesas

El estudio de Manpower indica que a nivel mundial existe un 8 por ciento de la población económicamente activa trabajando en países diferentes al de ellos, y en Latinoamérica el número es creciente.



Quesada dijo que algo importante de la movilidad laboral es que las personas regresen a sus países de origen con mejores conocimientos, de manera que puedan enseñar a otros para ingresar a la dinámica de intercambio de información.



Aseguró que algo importante que genera la movilidad laboral son los flujos monetarios a los países de origen de las personas que laboran en el exterior, que en el caso de Nicaragua, algunos organismos las estiman en 950 millones de dólares al año, fundamental para la reducción de la pobreza.



Sin embargo, Quesada indicó que la mayor parte de los recursos de las remesas, cerca del 98 por ciento, se gasta en artículos de consumo, y no se incentiva la generación de negocios.



Otro problema que mencionó que ocasionan las remesas es que provoca un desinterés de parte de los receptores del dinero a aceptar algunos tipos de empleo, lo que ocasiona falta de mano de obra.



Un ejemplo de ello ocurre en El Salvador, que según Quesada, es el país a nivel latinoamericano que tiene mayor proporción de ingresos por remesas con respecto al Producto Interno Bruto del país.