Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

21 Mayo 2008 |

7:48 p.m. |

FED prevé menor crecimiento, más desempleo e inflación

WASHINGTON / AP

La Reserva Federal redujo el miércoles su proyección de crecimiento económico este año, citando los graves problemas de créditos y la caída en la venta de viviendas, junto con los altos precios de la energía. Y además, el Banco Central de Estados Unidos pronosticó aumentos de la inflación y el desempleo. Pero, pese a ese pronóstico sombrío, los funcionarios de la Reserva Federal dejaron la impresión de que no piensan reducir aún más las tasas de interés básicas, que regulan los préstamos a las instituciones bancarias.



La Reserva Federal espera que una serie de reducciones de intereses, a partir de septiembre de 2007, y un paquete de estímulo del gobierno por 168 mil millones de dólares, así como rebajas impositivas a individuos y empresas, den cierto vigor a la economía en la segunda mitad del año.



Funcionarios del Banco Central consideran que la actividad económica “será muy débil en la primera mitad de 2008”, y que se registrará “cierto repunte en la segunda mitad del año”, según documentos divulgados por la institución.



Crece tonelaje de flota mercante panameña

PANAMÁ / AP

El tonelaje de la flota mercante panameña, la más grande en el mundo, creció en un 75% en los últimos 10 años, se informó oficialmente.



El director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Alfonso Castillero, dijo que al 30 de abril de 2008 las embarcaciones de bandera panameña totalizaron 171.4 millones de toneladas; un incremento de 73 millones de toneladas en comparación a 1998, cuando la flota alcanzó 98.2 millones de toneladas.



“Dentro de las 10 principales flotas mercantes a nivel mundial, por tonelaje bruto, la flota de bandera panameña se sitúa en el primer lugar”, dijo Castillero, en un comunicado divulgado el miércoles. La flota de bandera panameña cubre el 21.6% del tonelaje bruto a nivel mundial, seguido de Liberia con 78.4 millones y que representa 9.8%.



Brasil confía en exitosa conclusión de Ronda Doha

BRASILIA / AP

El canciller Celso Amorim expresó el miércoles su confianza en alcanzar una exitosa conclusión de la Ronda Doha de negociaciones para la liberalización del comercio mundial, pese a mantener reservas sobre los documentos que circularon esta semana sobre agricultura e industria.



“Encontramos que con algún trabajo que se tendrá que desarrollar, (esos documentos) se pueden convertir en una buena base para la negociación”, dijo Amorim a periodistas, en la sede del Senado brasileño. El ministro había emitido el martes una declaración, en la que advirtió que los documentos no atendían la demanda brasileña de reducción de subsidios y tarifas que aplican los países desarrollados en el comercio agrícola.



“La conclusión de la ronda es algo muy importante”, declaró Amorim. “Es esencial para nosotros que haya una conclusión exitosa. Claro que no es cualquier conclusión, cada país tendrá sus condiciones. Nuestra tarea es defender lo que creemos necesario”.



Chávez se reúne con canciller de la India

CARACAS / AP

El presidente venezolano Hugo Chávez se reunió con el ministro de Estado para Relaciones Exteriores de la India, Anand Sharma, quien visitó esta semana el país para evaluar los planes de cooperación bilateral en diversas áreas.



El ministerio de Comunicación informó que en el encuentro participaron el canciller Nicolás Maduro y los ministros Rafael Ramírez, de Energía, y William Contreras de Comercio. El canciller indio concluyó el martes una visita de tres días para “revisar el espectro total de las relaciones bilaterales, enfocándose en el aumento de la cooperación en varios sectores”, según reseñó la Embajada de la India en un breve comunicado. India realizará inversiones cercanas a los 400 millones de dólares en los próximos cinco años en Venezuela para proyectos petroleros, según informes previos del ministro de Energía.



La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) suscribió el mes pasado un acuerdo con la compañía india ONGC Videsh Ltd., para crear la empresa mixta petrolera que realizará actividades de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de crudo y gas natural en la faja oriental del Orinoco.



Euro aumenta su subida ante el dólar

NUEVA YORK / AFP

El euro siguió subiendo ante el dólar este miércoles, a merced de un aumento de la confianza de los inversionistas en Alemania, y pese a la posibilidad de una pausa monetaria en Estados Unidos, sugerida por la Reserva Federal (FED).



Hacia las 21H00 GMT, un euro valía 1.5789 dólares, contra 1.5645 dólares el martes a la misma hora.