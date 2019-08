Facturación petrolera está asfixiando a Nicaragua

Este año, el valor de la factura petrolera de Nicaragua arribará cuando menos a los un mil millones de dólares, lo que resulta asfixiante para la población y la economía nicaragüense, por cuanto representa alrededor del 80 u 85 por ciento del valor fob de las exportaciones netas nacionales, sin tomar en cuenta la producción y colocación externa de las zonas francas.



De hecho, de los un mil 300 millones de dólares que se espera que Nicaragua logre este año, debido a la colocación de sus productos en el mercado internacional, alrededor de un mil millones se tendrán que pagar en compras de petróleo.



Casi de un año para otro la facturación petrolera de Nicaragua se habrá acrecentado en más de 200 millones de dólares, pero esa cifra puede aumentar si el valor del barril de petróleo mantiene una tendencia ascendente, a como están vaticinando expertos del tema, quienes consideran llegará a 150 dólares por barril este año.



El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha dicho que el valor del barril del aceite llegará a 200 dólares, pero eso, si llega a esos niveles, y de acuerdo a la tendencia del consumo real y del especulativo, sí es posible que se produzca en 2009, a menos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo eleve su producción, y Estados Unidos sus reservas comerciales.



Un planteamiento realizado por el economista Néstor Avendaño, revela la seriedad que constituye el tema petrolero para Nicaragua, de tanta trascendencia, que según el analista económico llevará la inflación del país a más del 20 por ciento al finalizar el corriente año.



Avendaño afirma que el gran golpe para Nicaragua, dejado por el ciclón de los precios petroleros, lo mira venir como inflación en el segundo semestre del año, aunque ya para finales del corriente mes de mayo, considera que los índices inflacionarios alcanzarán alrededor de un 8.6 por ciento, lo que revela la asfixia que ya se está sintiendo en el país.



Especulaciones también elevan precio del crudo

Por otra parte, el también economista Adolfo Acevedo Vogl, dijo que a esa situación está contribuyendo no sólo el alto consumo de Estados Unidos --el más alto del mundo--, de China, India y Brasil, sino también todo el movimiento especulativo que existe en las Bolsas del mundo sobre el crudo como materia prima segura, junto con el oro.



También, a ese problema está contribuyendo la debilidad del dólar.



De hecho se está produciendo, en lo que parece ser una paradoja, una transferencia neta de recursos de las naciones consumidoras de petróleo hacia las productoras. Sin embargo, dentro de los no petroleros están muchas naciones pobres como Nicaragua, que están siendo asfixiadas por esa factura del oro negro, que de acuerdo a los vaticinios, ya tiene su panorama previsto en unas cuantas decenas de años, en tanto no se descubran nuevos y grandes yacimientos.



El encarecimiento de los combustibles está golpeando de manera muy violenta a casi todos los sectores de la economía nacional, empezando por el transporte y la generación de la energía, los que tienen un perverso efecto multiplicador que se traslada a manera de inflación a todo el país.