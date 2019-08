Café vuelve a estar en la cima de exportaciones

La cosecha de café del ciclo productivo 2007-2008 es una de las mejores de los últimos diez años, pero las ganancias de los buenos precios del producto en el mercado internacional, “se están yendo por la cañería de los altos costos de producción y la falta de acceso al crédito”, señalaron representantes de la Comisión Nacional del Café, Conacafé.



Cafetaleros que pertenecen a dicha Comisión se reunieron ayer con los ministros de Fomento, Industria y Comercio; y Agropecuario y Forestal, para analizar la cosecha que recién concluyó y los problemas que tiene a corto plazo el sector cafetalero. Amílcar Navarro, Presidente de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros, Unicafé, dijo que la cosecha que concluyó les permitirá exportar cerca de 1 millón 850 mil quintales, lo que equivale a entre 200 y 220 millones de dólares en divisas, colocando al sector nuevamente como el puntero en las exportaciones.



Añadió que es sin duda una de las mejores cosechas de los últimos años, pero que existen varios temas que les preocupan, porque se arriesga el potencial del rubro.



Navarro señaló al alza en los precios de los insumos como uno de los principales problemas, ya que los costos de producción se han elevado demasiado, y los pequeños y medianos productores son los más afectados, porque no cuentan con acceso a crédito para invertir en sus fincas.



Dijo que mientras los insumos agropecuarios se elevaron casi el 100 por ciento el año pasado, el café subió un 20 por ciento su valor en el mercado internacional, lo que amerita una intervención del Estado, para ver en dónde está fallando la cadena de producción y de comercialización del café.



El productor precisó que el café se cotiza cerca de 120 dólares el quintal, pero los costos de producción han llegado a 110 dólares por quintal, lo que significa que la rentabilidad es mínima.



El presidente de Unicafé lamentó el retraso en la instalación del Banco de Fomento, cuya ley creadora se aprobó el año pasado, y era la esperanza para que muchos pequeños y medianos productores pudieran mejorar el acceso al crédito a partir de este año.



El gobierno aún no nombra la directiva de dicho Banco, situación que mantiene retrasada su entrada en operación.



Deuda y delincuencia impactan

Por su parte, Antonio Jarquín, representante de los cafetaleros de Managua en Conacafé, afirmó que además del fuerte incremento en los costos de producción, la deuda que gran parte de los productores mantiene con la banca, es uno de los principales problemas que están enfrentando.



Explicó que se trata de la deuda que fue vendida a instituciones financieras tras la quiebra de varios bancos en los años 2000 y 2001, que mantiene prendadas muchas fincas y sin posibilidad de obtener crédito a muchos productores.



Jarquín añadió que hay una serie de deudas acumuladas, de las cuales los productores han pagado hasta 15 veces el valor de los montos, y cada vez sus deudas van subiendo, porque los intereses son más altos que la rentabilidad del café.



“Es una deuda de carácter inmoral en muchos casos. Una gran cantidad de fincas quedaron prensadas con el Banco Central, producto de las quiebras de bancos, y eso no fue culpa de los caficultores, sino culpa de funcionarios bancarios”, apuntó.



Señaló que los productores con deudas no son sujetos de crédito, no pueden invertir porque no tienen posibilidades de financiamientos y sus fincas están prácticamente paralizadas.