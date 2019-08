Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

22 Mayo 2008 |

7:48 p.m. |

OPEP preocupada por alto precio del petróleo

QUITO / AP

La OPEP está preocupada por el alto precio del petróleo, cuya fijación no está en sus manos, y que es impulsado principalmente por factores especulativos, dijo el jueves el secretario de la organización, quien descartó un aumento en la producción o adoptar el euro ante la debilidad del dólar.



Abdalla Salem El-Badri, de visita en el país, descartó el llamado a una reunión extraordinaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), antes de la cita regular de septiembre para tratar el tema.



“Nos preocupa el precio, porque no tiene nada que ver con elementos de la OPEP”, afirmó el funcionario de origen libanés durante la conferencia “Mercado y precios del petróleo”, ofrecida en el marco de una visita a este país, donde se reunió con el presidente Rafael Correa. Consultado sobre si considera que el precio actual del barril de petróleo es “justo”, Salem El-Badri señaló que el costo “no debería subir a ese nivel”, y dijo que “no hay ningún hecho que haya contribuido a esta alza” de 130 dólares hace dos días, a 135 dólares el jueves.



AIE preocupada por suministro de crudo

PARÍS / AP

La Agencia Internacional de Energía dijo el jueves que le preocupa la posibilidad de que la demanda de crudo supere la oferta mundial del combustible, y prepara un estudio amplio con los correspondientes pronósticos.



La AIE estudia el ritmo de agotamiento de unos 400 yacimientos de crudo en su primer estudio sobre el suministro mundial de ese combustible, dijo el economista jefe Fatih Birol. “Estamos entrando en un nuevo orden mundial de la energía”, dijo Birol a The Associated Press.



Los analistas del mercado consideran a la AIE, con sede en París, la fuente independiente de información sobre crudo más confiable. El jueves, el petróleo superó los 135 dólares por barril, antes de perder terreno. Birol dijo que el estudio, que será difundido en noviembre, fue realizado debido a la volatilidad de los mercados mundiales del crudo y la incertidumbre sobre los niveles de suministro.



Brasil encuentra más petróleo en yacimiento submarino

RIO DE JANEIRO / AP

La petrolera estatal brasileña anunció el jueves el hallazgo de un yacimiento de petróleo en aguas muy profundas, frente a su costa atlántica, cerca del gran yacimiento de Tupí.



Petrobrás dijo en un comunicado que encontró petróleo a 6,773 metros de profundidad en la Cuenca Santos, a 250 kilómetros de la costa del Estado de Sao Paulo.



El crudo tiene una densidad de 25 a 28 grados en la escala del American Petroleum Institute, dijo Petrobrás. No reveló el volumen del hallazgo, cercano al yacimiento de Tupí, que según dijo Petrobrás en noviembre, posee reservas equivalentes a 8 mil millones de barriles. Petrobrás tiene el 66% del paquete del bloque submarino, en sociedad con Royal Dutch Shell PLC, con el 20%, y el monopolio portugués Galp Energia, con el 14%. El nuevo yacimiento se encuentra cerca del de Tupí, el mayor del hemisferio occidental desde el yacimiento de Cantarell, descubierto en el Golfo de México en 1976.



Aerolíneas con problemas financieros

DALLAS, Texas, EU. / AP

Los precios más altos de los boletos y las nuevas tarifas están irritando a los viajeros, pero las aerolíneas aún no pueden aumentar ingresos ni recortar suficientes vuelos para cubrir los costos del combustible.



En opinión de los ejecutivos de aerolíneas y analistas, la industria enfrenta aún su mayor reto, con pocas posibilidades de que las compañías puedan conseguir ganancias en el futuro cercano. Pese a que la mayoría de las aerolíneas importantes tienen grandes reservas de dinero, algunos analistas consideran que podrían agotarlas e irse a la bancarrota para inicios del año próximo. Aerolíneas menores ya han solicitado protección por bancarrota, o simplemente han cancelado sus operaciones en meses recientes. “Esto es peor que (los efectos) del 11 de septiembre”, dijo Ray Neidl, analista de Calyon Securities. Luego de los ataques terroristas del 2001, “al menos uno sabía que los pasajeros iban a volver a volar. El petróleo a 130 dólares por barril es algo sin solución”, y los analistas consideran que US Airways es la que tiene más probabilidades de caer en bancarrota, seguida de United Airlines.



Telefónica venezolana eleva inversiones

CARACAS / AP

La mayor telefónica estatal realizará durante los próximos doce meses inversiones por 1,100 millones de dólares, lo que constituye un incremento de 32.5% en comparación con 2007, declaró el jueves la ministra de Telecomunicaciones.



Socorro Hernández, titular de Telecomunicaciones, dijo a la prensa que los 1,100 millones de dólares superan las inversiones de 830 millones, que realizó el Estado durante el primer año de toma de control de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) .