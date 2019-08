No todos los agricultores se verán beneficiados

El gobierno aún no entrega las semillas certificadas de frijol, maíz y sorgo, que prometió para empezar la siembra del ciclo agrícola 2008-2009, sin embargo Alvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, afirmó que existe un nuevo programa para facilitar la compra de estos granos.

Con este programa tecnológico-alimentario, se distribuirán semillas, fertilizantes y herbicidas para facilitar el acceso a la producción, con créditos que ascienden hasta los 160 dólares.



Sin embargo, no todos caben dentro del paquete, pues según Fiallos el gobierno no tiene la capacidad de financiar a todos los productores. Asimismo fue enfático al afirmar que los insumos agrícolas sólo serán entregados a los productores que están incluidos en el programa agrícola del Gobierno.



Aproximadamente unos 70 mil quintales de semillas distribuirá el gobierno, a través del Ministerio agropecuario y Forestal, pero es necesario aceptar todas las condiciones de crédito. Los productores intercambiarán el financiamiento por las semillas, y las entregarán a Enabas en concepto de pago… esta empresa estatal los acopiará para reservas del gobierno.