Código Penal podría destrabar desembolsos FMI

El gobierno propondrá al Fondo Monetario Internacional, FMI, que se tome en cuenta el nuevo Código Penal para castigar el delito de robo de energía eléctrica, para lograr que el directorio del organismo internacional revise el programa económico de Nicaragua, ante el retraso de la aprobación de la ley contra el fraude eléctrico.



Ese fue el planteamiento que hizo ayer Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, a los representantes de la comunidad cooperante que conforman el Grupo de Apoyo Presupuestario, para destrabar la revisión del programa económico por parte del directorio del Fondo.



En el programa económico que se firmó con el FMI, el gobierno se comprometió a que antes de la primera revisión del mismo, se aprobaría la ley contra el fraude eléctrico, para reducir las pérdidas del sector energético por robo de energía; pero el Parlamento mantiene retrasada la aprobación.



Dicho retraso provocó que el organismo multilateral congelara un desembolso de 16 millones de dólares, de un poco más de de 110 millones de dólares en préstamos destinados a Nicaragua para tres años.



Además, otros 20 millones de dólares de desembolso de otros organismos también están congelados.



Rosales señaló que aparte de la ley contra el fraude eléctrico, el gobierno de Nicaragua ha cumplido prácticamente todos los “criterios de desempeño” comprometidos en el programa económico firmado con el FMI, por lo cual, considera que no habrá problemas en pasar la primera revisión que haga el directorio del organismo.



Reconoció que solamente se ha incumplido en algunos “indicadores de referencia estructural”, los cuales se están reprogramando, pero que como no son criterios de desempeño, no existen mayores problemas con ello.



La revisión del programa económico de Nicaragua fue pospuesta por el Fondo Monetario, ante el retraso de la aprobación de dicha ley.



Se espera la llegada de una misión del FMI para el mes de junio, que vendrá a conocer los avances en el cumplimiento de los criterios de desempeño del gobierno nicaragüense.



Delito ya está tipificado

El presidente del BCN indicó que el delito contra el robo de energía eléctrica ya está tipificado en el nuevo Código Penal, y el mismo ya fue publicado y sólo se espera que cumpla los dos meses posteriores a su publicación para su entrada en vigencia. De acuerdo al gobierno y el sector privado, el robo de energía genera pérdidas por unos 30 millones de dólares al año, lo que significa el 26 por ciento de la electricidad generada en el país.



En su comparecencia ante el Grupo de Apoyo Presupuestario, Rosales destacó el crecimiento en las reservas internacionales superior a lo proyectado, un incremento de 100 millones de dólares en las exportaciones en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del año pasado; por lo que consideró que la mayoría de las metas del Programa Económico y Financiero se cumplirán.



Negociación Cenis por concluir

Rosales señaló además que la negociación que el gobierno lleva a cabo con dos bancos nacionales, sobre la deuda de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, de las instituciones financieras quebradas, está por concluir.



Consideró que antes de julio estará listo el nuevo acuerdo sobre los Cenis, que incluye más plazo y menos intereses del monto de dicha deuda.