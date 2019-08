Recesión de EU afectará grandemente a Nicaragua

La crisis financiera que tiene al borde de una recesión a Estados Unidos, podría no sólo impactar en las exportaciones de Nicaragua a esa nación, sino también en las ventas del país al área centroamericana, cuyas economías también podrían resultar afectadas y comprarnos menos productos. El análisis lo hizo recientemente Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN.



El funcionario resaltó que Centroamérica sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, seguido de Estados Unidos, razón por la cual preocupa que el istmo resulte afectado por la crisis económica estadounidense.



“El istmo y Estados Unidos tienen una vinculación importante, y el impacto de la economía estadounidense en Nicaragua, no sólo se manifestaría en el impacto directo de nuestra colocación de productos en el mercado estadounidense, sino también en el nivel en que la economía estadounidense impacte en los países centroamericanos, que son nuestros principal mercado”, apuntó.



Según las estadísticas del BCN, Nicaragua exportó a Centroamérica en 2006 un monto de 355.6 millones de dólares, de un total de mil 49.5 millones de dólares, mientras que a Estados Unidos se vendió 341.4 millones de dólares.



El año pasado el monto exportado a Centroamérica subió a 432 millones de dólares, de mil 202.2 millones de dólares y a Estados Unidos el valor fue de 337 millones de dólares.



Rosales insistió en la importancia de aprovechar al máximo las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, (conocido como DR Cafta), nos brindan, y los nuevos mercados que deben ser de mucho interés para el país, no sólo para el gobierno, sino también para los empresarios y productores.



Señaló que no hay que buscar cómo sustituir mercados que ya tenemos, sino ampliarlos hacia otras regiones y tratar de colocar nuevos productos que no siempre se pueden colocar en el mercado estadounidense.



Exportaciones van con buen ritmo



El funcionario destacó que las exportaciones de Nicaragua continúan con buen ritmo de crecimiento en 2008, ya que en el primer trimestre del año el BCN registra 391 millones de dólares, superando los 309 millones de dólares del mismo período del año pasado, lo que hace prever que se mantendrá el crecimiento de este indicador al final del año.



El Centro de Trámite de las Exportaciones publicó recientemente que las exportaciones al mes de abril de este año sumaron 570.1 millones de dólares, mientras que en los primeros cuatro meses de 2007 el monto fue de 417 millones de dólares.



Sin embargo, Rosales dijo que los datos del Cetrex no son exactos, porque reflejan las intenciones de exportación, mientras el BCN informa sobre las ventas reales al exterior.



El café, la carne bovina, los productos lácteos, el maní, la caña de azúcar y los frijoles, están entre los principales rubros de exportación.



Rosales también mencionó como dato positivo un crecimiento de las remesas familiares en el primer trimestre del año, cuya cifra fue de 190.5 millones de dólares, por encima de los 165 millones de dólares registrados en 2007.



Esto, según el presidente del BCN, significa que no ha habido impacto de la crisis financiera estadounidense en los envíos que hacen los trabajadores nicas en Estados Unidos a sus familiares en Nicaragua, tal como lo han proyectado economistas nacionales y extranjeros.



Rosales también destacó el crecimiento de las reservas internacionales del país, que al mes de mayo llegaron a mil 121 millones de dólares, 2.18 veces la base monetaria del país, así como los depósitos bancarios, que ya llegaron a los 2 mil 593 millones de dólares.