Renuevan planes de infraestructura en Plan Puebla Panamá

Después de ocho años que el ex presidente mexicano Vicente Fox plateó a sus colegas centroamericanos la creación del Plan Puebla Panamá (PPP), esta iniciativa que pretendía desarrollar los Estados del sur de México y América Central, comenzó a ser reestructurada y fortalecida.



El planteamiento fue realizado por Fox en el año 2000 durante una gira por nueve países mesoamericanos, para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los Estados del Sur-Sureste de México y de Centroamérica.



“En esta nueva etapa, el Plan avanza en su proceso de reestructuración y fortalecimiento, lo que permitirá que se enfoque más en los proyectos de infraestructura, entre ellos carreteras e interconexión eléctrica”, informó Juan Bosco Martí Ascencio, Coordinador Regional del programa.



Durante una conferencia que brindó en el Centro Financiero Lafise de Managua, el coordinador del PPP dijo que el proceso de reestructuración lo conocerán los nueve mandatarios de la región, quienes se reunirán en Villa Hermosa, Tabasco, México, el 27 y 28 de junio próximo.



Explicó que el Plan Puebla Panamá se enfocará ahora en proyectos que generen bienes públicos regionales, y asegurarse que aquellos que se llevan a consideración para ser ejecutados, ya tengan asegurados los financiamientos.



Dijo que básicamente se enfocarán en concluir la red de carreteras de 12 mil kilómetros de México a Panamá, así como la interconexión eléctrica, para poder tener un mercado eléctrico regional que ayude a estos países a reducir el costo de la energía eléctrica y mejor interconexión.



Asimismo, trabajarán en todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, asegurar que sean eficientes en la región y reducir costos de las mismas, a través de la construcción mesoamericana de la comunicación; y todo lo que tiene que ver con los trámites aduaneros para el cruce y tránsito de mercancías.



Indicó que esperan completar la red de carreteras entre México y Guatemala este año, y de México al resto de Centroamérica el próximo año.



Asimismo, tener lista para finales del próximo año la red mesoamericana de la información, y reducir a un sólo trámite electrónico las 18 gestiones que se realizan para llevar un trailer desde Panamá a México.



Martí indicó que para garantizar el financiamiento de los proyectos, se instaló una comisión de promoción y financiamiento, por medio de la cual los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como la Corporación Andina de Fomento, se comprometieron con los presidentes de la región en apoyarlos en esta segunda etapa del PPP con financiamiento para todos los proyectos del Plan.



También se tiene previsto que los proyectos a priorizar excedan el ámbito de acción de Centroamérica, es decir, que incluyan a México o Colombia.





Nuevos socios y cambio de nombre

Martí indicó que la reunión que sostendrán los presidentes de los países del PPP en junio, estará enfocada en conocer el proceso de reestructuración y fortalecimiento del programa.



Añadió que han recibido solicitud de otros países como Ecuador y República Dominicana para sumarse al programa, y lo que se acordó es que primero se concluya la reestructuración, para luego analizar la incorporación de otros países.



Señaló además que la incorporación de los nuevos socios no es algo que se prevé que vaya a suceder en esta Cumbre en particular, pero que sí invitaron a países interesados en el PPP a que participen como invitados especiales, para que puedan ir conociendo lo que están haciendo y así eventualmente se integren.



El Plan Puebla Panamá es una propuesta de los nueve países mesoamericanos, desde México a Colombia, para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los Estados del Sur-Sureste de México, y el istmo centroamericano.



Martí indicó que la cartera original del PPP se acerca a los 8 mil millones de dólares, y se han financiado unos 4 mil 500 millones de dólares a la fecha.