Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

28 Mayo 2008 |

4:41 p.m. |

END

Limitada caída de pedidos de bienes alivia temores

Washington / AFP

Los pedidos de bienes duraderos bajaron menos que lo previsto en abril en Estados Unidos, tranquilizando a los analistas y los mercados sobre el riesgo de recesión en la primera economía mundial.



Los pedidos de bienes duraderos (con una vida de por lo menos tres años) bajaron 0.5% con relación a marzo, tras un retroceso 0.3% el mes anterior, indicó el miércoles el Departamento de Comercio.



Se trata de una sorpresa agradable para los analistas, quienes preveían una baja de 1.5%. La noticia impactó en la Bolsa de Nueva York, que abrió al alza, mientras el dólar subió con relación al euro.



“Por más que la cifra principal esté en baja, el informe no es malo”, señaló Nigel Gault, de la Consultoría Global Insight.



Funcionario FMI optimista sobre economía mundial

Washington / AFP

El futuro jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional, el francés Olivier Blanchard, dijo en una entrevista telefónica con la AFP, ser “relativamente optimista” respecto a la economía mundial, a pesar de la crisis financiera y el alza de precios del petróleo.



“Soy relativamente optimista”, declaró este profesor del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) estadounidense, nombrado el martes por su compatriota y nuevo director general de la institución financiera internacional, Dominique Strauss-Kahn.



“Tengo la impresión de que los problemas a los que estamos confrontados son poco comprendidos”, dijo Blanchard citando el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis financiera y la subida del precio de las materias primas.



“Tras la fase inicial que duró la segunda parte del año pasado, durante la cual estuvimos un poco perdidos (...) pienso que fueron adoptadas políticas apropiadas”, declaró el especialista en macroeconomía, quien asumirá sus funciones el 1 de septiembre.



Crisis petrolera afectará crecimiento de EU

Washington / AFP

Edward Lazear, Jefe de los asesores económicos de la Casa Blanca, estimó el miércoles que la disparada de los precios del petróleo puede recortar en 1.5% el crecimiento de Estados Unidos.



“El alto precio del petróleo ya nos ha costado caro en términos de crecimiento económico”, afirmó Lazear en un discurso que pronunció en Washington, en el que estimó que por cada diez dólares de alza del crudo, el crecimiento se reduce en un cuarto de punto. Los precios del petróleo superaron los 130 dólares el miércoles.



“Si se reflexiona sobre el aumento del petróleo durante el año pasado, se habla de alrededor de un punto y medio de crecimiento del producto interno bruto”, añadió. Lazear no quiso pronunciarse sobre los riesgos de recesión que eso implicaba para la economía estadounidense. “Es obvio que todo esto nos golpea duramente”, finalizó.



Banco Mundial emite bonos en moneda uruguaya

Montevideo / AFP

El Banco Mundial (BM) emitió este jueves bonos en pesos uruguayos reajustables por un monto equivalente a 100 millones de dólares, en su primer financiamiento en moneda local a un país miembro mediante colocación directa, informó la institución en Montevideo.



Los títulos de deuda, una Euronota por un mil 981 millones de pesos uruguayos (100 millones de dólares), fueron emitidos en Unidades Indexadas (UI), índice inflacionario habitualmente utilizado en operaciones financieras en el país; contemplan un cupón de 3.4% y vencerán el 15 de abril de 2017, indicó el BM.



Si bien el BM ha emitido títulos de deuda en otras monedas latinoamericanas como pesos mexicanos, pesos chilenos, reales brasileños y pesos colombianos, la presente operación es la primera que se realiza con el fin de realizar un desembolso simultáneo de un préstamo específico en la misma moneda.



Según precisó el BM en un comunicado, se trata del primer préstamo programático para políticas de desarrollo y de implementación de reformas (PRIDPL, por sus siglas en inglés), aprobado por el Directorio Ejecutivo de la institución en mayo de 2007.



Brasileños invirtieron USD 8 mil millones en Argentina

BUENOS AIRES / AFP

Empresas brasileñas invirtieron 8 mil millones de dólares entre tomas de control de compañías y ampliaciones de plantas en Argentina desde inicios de 2002, cuando se produjo la devaluación del peso, indicó un informe privado divulgado este miércoles en Buenos Aires.



Los sectores de alimentos y bebidas, agronegocios e inmobiliario, fueron los que recibieron más inversiones por parte del socio mayor del Mercosur, según el Newsletter de Fusiones y Adquisiciones en América Latina correspondiente al primer trimestre de 2008, de la consultora Deloitte.



El trabajo señala que la participación de los principales grupos económicos brasileños es cada vez más importante, y destaca entre ellos la compra de activos de la Cementera Loma Negra y la Textil Alpargatas por parte de Camargo Correa. Otros grupos que invirtieron en el lapso analizado fueron JBS (alimentos), la petrolera Petrobras, Marfrig (alimentos/frigorífico) e Itaú (banco).