Piden agilizar Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria

Agilizar la aprobación de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria demandaron organizaciones de productores y no gubernamentales, para incrementar la producción de alimentos y facilitar la distribución de estos a la población más necesitada, además de solucionar el problema de la tenencia de las tierras.



Durante una reunión con diputados y funcionarios del gobierno, las organizaciones civiles lamentaron el retraso en la aprobación de dicha ley, que está evitando que se resuelvan diversos problemas relacionados con la producción y la alimentación.



Luci Morren, miembro del Grupo de Interés en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Gisán), dijo que ve “con bastante tristeza que la discusión del proyecto de ley se haya estancado desde junio del año pasado, lo que está evitando mejorar la distribución de alimentos a las personas más necesitadas”.



El proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria se aprobó en lo general el año pasado, y su aprobación en lo particular llegó hasta el artículo cuatro. El pegón ocurrió cuando se abordó el tema de la autorización para el ingreso al país de los transgénicos (alimentos genéticamente modificados), que diversos organismos rechazan por considerar que no son aptos para el consumo humano.



Morren dijo que se propuso que la ayuda alimentaria evite la distribución de transgénicos a mujeres embarazadas y niños, porque por ser pobres no quiere decir que deben tragar ese tipo de productos.



Agregó que se está enfrentando un problema de altos precios de alimentos, mucha gente que no recibe semillas no tienen posibilidad de recibir crédito, y son personas que quedan apartadas, “porque no es cierto que todo el pueblo es presidente”.



Señaló que la tasa del 30 por ciento de desnutrición es algo que nos debería de dar vergüenza a quienes todavía podemos comer.



También problema con tierras



Por su parte, José Ángel Cruz, miembro de la Mesa Agropecuaria, afirmó que es necesario contar con una política de seguridad alimentaria, pero que también debe ir acompañada de una solución al problema de la propiedad de las tierras, que tiene dos ámbitos: el de acceso y el de la ilegalidad.



Agregó que en el caso particular de los precios de los alimentos y la crisis internacional, no hace falta ser un experto en economía para darse cuenta que hay un problema de abastecimiento.



“Las estadísticas del gobierno indican que el 44 por ciento de los alimentos son importados, lo que indica que hay un modelo económico que está de cara al mercado. No estamos priorizando el tema de los alimentos”, apuntó.



Consideró que las causas del problema de los alimentos son: la falta de una estrategia política en el tema del financiamiento, y el problema de la tierra del pequeño productor, como parte del vacío jurídico que existe.



Dijo que es ilógico que mientras existe un alto porcentaje de pequeños productores organizados que producen el gallopinto, de repente nos encontramos con salvadoreños que se llevan el frijol nica a su país, lo que indica que “hay una ausencia de un marco jurídico de soberanía alimentaria que priorice el mercado nacional”.



Mencionó que dicha ley tiene algunos vacíos, uno de los cuales está en los transgénicos, donde existe mucha polémica. Señaló además que es necesario contar con una ley que impida que se regale comida que no es sana.