Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

30 Mayo 2008

4:24 p.m. |

Ford invertirá USD 3 mil millones en México

México / AFP

La firma automotriz estadounidense Ford invertirá 3 mil millones de dólares en México, lo que representa la inversión más importante en la industria manufacturera en este país, anunció este viernes en México Alan Mulally, Presidente del grupo.



“Durante los próximos meses, Ford Motor Company y nuestros proveedores invertiremos 3 mil millones de dólares en nuestras plantas mexicanas”, dijo Mulally al hacer el anuncio en un acto encabezado por el presidente de México, Felipe Calderón.



Añadió que esta inversión involucrará a dos plantas de Ford ya establecidas en México, la de motores en Chihuahua (Norte), y la de ensamble de Cuautitlán (Centro); mientras que en Guanajuato (Centro) se construirá una nueva de transmisiones.



Del total de la inversión, 2,400 millones serán aportados por Ford, y los restantes 600 millones por proveedores locales. Con esto la firma automotriz espera “ofrecer más productos que nuestros consumidores realmente quieren y valoran”.



Sector bienes de capital brasileño con gran actividad

SAO PAULO / AFP

La industria de bienes de capital facturó 23,500 millones de reales (USD 14,300 millones al cambio del día) durante el primer cuatrimestre del año en Brasil, informó este viernes la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas (Abimaq). La cifra incluye las ventas en el mercado interno y las exportaciones, y superó en 30.3% los resultados de idéntico cuatrimestre del año pasado, precisó la Abimaq.



El consumo de bienes de capital en los primeros cuatro meses del año, sumadas las ventas de la industria nacional y las importaciones, llegó a 28,300 millones de reales (USD 17,250 millones), un 39.4% más que de enero a abril de 2007.



Las importaciones de máquinas y equipos industriales en el período sumaron 6,230 millones de dólares, 45.7% superior al registrado en el mismo lapso del año pasado. Las exportaciones del cuatrimestre, en tanto, llegaron a 3,484 millones de dólares (+8.4%).



Bajan ingresos y gastos en EU

WASHINGTON (AP).- El gasto consumidor apenas varió en abril, y el crecimiento en los ingresos personales se contrajo marcadamente, pese a que el gobierno comenzó a enviar miles de millones de dólares a los contribuyentes dentro de un plan de estímulo económico.



El Departamento de Comercio indicó el viernes que el gasto consumidor aumentó en abril apenas un 0.2%. Con exclusión de la inflación, esa actuación fue incluso peor, sin aumento del gasto, tras la exclusión en el cambio de los precios. Los ingresos crecieron solamente un 0.2 en abril, solamente la mitad de la expansión de marzo.



La expansión habría sido incluso menor sin el refuerzo de los cheques enviados por el gobierno a los contribuyentes, una partida de reintegros fiscales de 106,700 millones de dólares. El gasto consumidor, que suma dos terceras partes de la actividad económica total, es atentamente seguido ante los indicios de que la economía pueda caer en recesión.



United y US Airways no se fusionarán

CHICAGO (AP).- United Airlines canceló sus planes para fusionarse con US Airways y crear la mayor aerolínea del mundo, al abandonar el viernes las negociaciones que hubiesen reducido rutas y encarecido sus boletos. Las aerolíneas estadounidenses se preguntan ahora cómo sobrevivir y ganar dinero con el crudo a casi 130 dólares el barril.



Los directores de ambas aerolíneas dijeron que la fusión quedó cancelada “por ahora”, aunque Doug Parker, Director de US Airways, indicó que es improbable por el resto del año. Un acuerdo les habría permitido reducir costos, recortar plantillas, evitar operaciones yuxtapuestas en Washington y en algunas zonas del occidente del país, así como la eliminación de los vuelos en competencia.



La fusión fue afectada por la contracción del crédito y el peor panorama financiero de las aerolíneas, que secó las fuentes de financiación y les hizo menos atractivas a los bancos, quienes en otros tiempos habrían aportado capital. Por ahora, los consumidores salen beneficiados con más alternativas.



BCE cumple 10 años

FRANCFORT (AP).- El Banco Central Europeo, creado hace 10 años, puede jactarse del éxito de haber transformado la zona del euro, su divisa y economía, en una de las más sólidas del mundo. El Banco inició sus actividades hace una década este domingo, y festejará el aniversario el lunes.



El BCE se ha transformado lentamente en un peso pesado global, gracias a mantener la calma durante la reciente crisis de los mercados financieros, cuando adoptó una política diferente a la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, al negarse a reducir las tasas de interés.



Además, supo sortear con habilidad las diferencias políticas entre Alemania y Francia, al insistir que debía adoptar decisiones sin tener se subordinarse a los ministros de Hacienda de los diferentes países integrados en la zona del euro: un cambio radical para muchas economías europeas en las que, tradicionalmente, los bancos centrales han estado a merced de los políticos.



Empero, el BCE encara ahora algunos de sus mayores obstáculos ante las incertidumbres que enfrenta este año la zona del euro. La reciente expansión económica parece haber llegado a su fin, y la inflación ha repuntado al 3.6% en marzo y nuevamente en mayo --cifra muy superior objetivo del 2%--. Esa es la media Europea. Algunos países como España, padecen ya una inflación de casi el 5%.



Colombia dará 40 millones de dólares al agro

BOGOTÁ (AP).- El gobierno colombiano anunció desembolsos de 75 mil millones de pesos (unos 41,600 millones de dólares) en créditos para productores agropecuarios, y restauración de viviendas rurales castigadas por intensas lluvias e inundaciones.



Del total del dinero, unos ocho millones de dólares serán para la construcción y reconstrucción de viviendas rurales, dijo en diálogo telefónico Carlos Alberto García, asesor del Ministerio de Agricultura, de cuyo fondo agropecuario saldrán los fondos estatales para atender los problemas causados por las lluvias.



Los sectores agrícolas afectados por inundaciones y deslizamientos de lodo, van desde cultivos de maíz hasta hortalizas.



Los desembolsos se harán a lo largo del año, indicó García, destacando que aún su despacho trabaja en determinar cuántas hectáreas de cuáles cultivos están total o parcialmente perdidos.