Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

02 Junio 2008 |

8:34 p.m. |

END

Retorno fantasma de la crisis bancaria a Wall Street

Nueva York / AFP

La Bolsa de Nueva York terminó este lunes en neta baja, afectada nuevamente por temores de que la crisis de los créditos subprime provoque mayores daños en el sector bancario: el Dow Jones bajó 1.06% y el Nasdaq perdió 1.23%.



El Dow Jones Industrial Average (DJIA) abandonó 134.50 puntos a 12.5 unidades, y el índice de alto componente tecnológico Nasdaq descendió 31.13 puntos a 2.4 unidades, según cifras definitivas de cierre.



El índice ampliado Standard and Poor’s 500 bajó por su parte 1.05% o 14.71 puntos, a 1.38 unidades. “Los problemas del sector de crédito volvieron a concentrar la luz de los proyectores”, comentó Al Goldman, analista de Wachovia Securities.



Presidente de Wachovia víctima de “subprime”

Washington / AFP

El presidente del Banco estadounidense Wachovia, Ken Thompson, fue despedido el lunes por su consejo de administración, debido a la difícil situación en que quedó la institución desde el comienzo de la crisis hipotecaria.



El alejamiento de Thompson tras ocho años a la cabeza de este Banco de Charlotte (Carolina del Norte), es un golpe de efecto, puesto que ya había entregado la presidencia del consejo de administración el 8 de mayo, para dedicarse por entero a actividades operativas.



El consejo de administración, que lo reemplazó temporariamente por el presidente ejecutivo, Lanty Smith, no ocultó los motivos de este despido histórico e invocó “una serie de decepciones y contrariedades”.



El cuarto banco estadounidense por la dimensión de sus activos está pasando, en efecto, por un momento delicado desde el desencadenamiento de la crisis de los créditos hipotecarios de riesgo (subprime).



Aumentarán créditos dudosos en EU, dice experto

NUEVA YORK / AFP

El presidente del Bank of America, Kenneth Lewis, estimó el lunes que el aumento de los créditos dudosos en Estados Unidos debe invertirse antes de fin de año, y defendió la oportunidad de compra de la empresa de hipotecas Countrywide Financial (CFC), actualmente en dificultades.



“Creo que vamos a ver un pico de los créditos con problemas de aquí a fin de año, y que esa situación se puede atenuar el año próximo”, declaró Lewis en una conferencia de analistas organizada por el Deutsche Bank.



Para el Bank of America, principal banco minorista de Estados Unidos, el contexto económico actual se traduce en un aumento de las previsiones para créditos dudosos en el banco, admitió Lewis.