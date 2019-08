Gobierno y sector privado analizarán crisis económica

El problema de la inflación, la crisis energética y las políticas de inversión, serán los puntos principales de futuros encuentros entre el gobierno y el sector privado, para tratar de encontrar soluciones a ciertos temas que afectan al sector empresarial.



Así lo señalaron ayer el vicepresidente Jaime Morales Carazo y José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, luego de un encuentro que sostuvieron para analizar el avance de los Ejes de Desarrollo que ambos sectores vienen trabajando y una serie de temas que preocupan a los empresarios.



La semana pasada el Cosep llevó a cabo una encerrona en el centro turístico Montelimar, donde analizaron los problemas de la seguridad jurídica para la inversión, la crisis energética y los altos costos de operación por los altos precios del petróleo, entre otros temas, que posteriormente serían presentados al gobierno.



El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, aseguró que entre los temas sensibles que se discutirán con los empresarios están el clima de negocios, la inflación, la crisis alimentaria internacional, la energía eléctrica, la seguridad jurídica, los salarios, entre otros aspectos de una temática amplia.



En el caso de los Ejes de Desarrollo, Morales señaló que algunos temas están casi concluidos, como es el del turismo, pero que otros están rezagados.



Reunión con partidos

Añadió que el sector privado también conocerá en detalle el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que el gobierno pretende que conozcan todos los sectores para incorporar los aportes necesarios.



Por su parte, José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, dijo que además de los temas que discutirán con el gobierno ya comenzaron a reunirse con los partidos políticos, porque quieren dar a conocer a las agrupaciones partidarias la agenda legislativa que viene impulsando el sector privado, y quieren contar con los partidos para que dichos temas sean incorporados en las próximas sesiones.



El presidente del Cosep señaló además que están trabajando sobre el preocupante tema de los altos precios de los combustibles y el impacto en la inflación.



Posteriormente anuncia-rán una reunión para discutir el tema de las alzas de precios, el energético y el de políticas de inversión.



En la conferencia de prensa los representantes del sector empresarial y el gobierno respondieron a preguntas de los periodistas sobre el sector laboral, en lo que respecta al tema del incremento salarial, que es motivo de preocupación para algunas industrias, sobre todo de Zona Franca.



Al respecto, Álvaro Baltodano, Secretario Ejecutivo de la Corporación Nacional de Zonas Francas, dijo que se han ido cumpliendo una serie de reuniones entre el sector laboral y los empresarios de esta industria. Añadió que son temas delicados que se abordarán con paciencia en próximas reuniones, y posteriormente se darán a conocer los resultados.



Aguerri indicó que el tema del salario le compete no solamente al gobierno y los empresarios, sino también a los trabajadores, y están de cara a próximas reuniones sobre el tema del salario mínimo.



Consideró importante el hecho que los diferentes sindicatos, excepto uno, estén incorporando a la mesa de discusión un documento que trabajaron con las diferentes empresas de Zona Franca.



Caso Montelimar afecta al turismo

Interrogado sobre el caso del embargo preventivo al centro turístico Barceló Montelimar, ejecutado por la Procuraduría General de la República, el vicepresidente Morales Carazo reconoció que cualquier problema que se presente contra una transnacional, como dicha compañía española, no deja de afectar los paquetes turísticos.



Añadió que sobre este caso hay ciertas cosas que se deberán aclarar de una forma civilizada y dentro del marco de la ley, pero que no cree que afecte la seguridad jurídica, “porque no se está afectando la seguridad ni derechos adquiridos”.



La Procuraduría embargó preventivamente a Barceló Montelimar alegando una deuda de la empresa española con el Estado de Nicaragua, y por la supuesta compra a precio irrisorio que se hizo de ese desarrollo turístico.



Morales Carazo aseguró que hace pocos días recibió a los inversionistas del grupo español, quienes le garantizaron que continuarán invirtiendo en Nicaragua.