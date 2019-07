Aprueban US$ 9,96 millones para capitalizar banco estatal

El Parlamento aprobó recursos por 187 millones de córdobas (9,96 millones de dólares), en un período de cinco años, para capitalizar el nuevo banco de fomento para la producción, propiedad del Estado.



La institución financiera estatal, creada el 12 de octubre pasado y que se llamará "Banco Produzcamos", será capitalizada con recursos del Estado, que transferirá 37,4 millones de córdobas (1,99 millones de dólares) anuales por cinco años, sumando 187 millones de córdobas (9,96 millones de dólares) en total, indicaron fuentes legislativas.



La asignación de esos fondos fue aprobada por unanimidad por los diputados de la Asamblea Nacional.



El diputado José Figueroa explicó que ese banco, que aún no comienza su operación, funcionará con ese capital que saldrá del presupuesto de la nación, y con recursos dispersos en diferentes programas del Gobierno.



Entre esas instituciones, el diputado mencionó al Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Fondo de Crédito Rural (FCR), el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor) y el Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Inpyme), aunque no cuantificó cuanto aportarán a la naciente institución.



Ese banco estatal otorgará créditos a micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, sector forestal, industrial, artesanal y empresarial, con tasas de interés de "carácter social", que tampoco detalló la fuente.



La ley no define una tasa de interés para los préstamos, aunque sí deja establecido que serán de carácter social.

La ley establece, además, que el monto máximo de los créditos que se otorgarán a los beneficiarios no podrá sobrepasar el equivalente al 10 por cierto del capital bancario.



Los legisladores acordaron nombrar, en un plazo de 60 días, el consejo directivo de ese banco estatal, y en 90 días reglamentar la ley creadora para que esa institución financiera comience a operar.