Upanic cree que no se cumplirá meta de producción de frijoles

La falta de semilla certificada de frijol podría afectar la producción del grano con una disminución de la meta de cosecha estimada para este ciclo productivo, afirmó Manuel Álvarez, Vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, pero el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, dice que está cumpliendo con la entrega de la misma.



Álvarez aseguró que en general existen problemas serios de falta de semillas en ciertos rubros como la soya, que si acaso sólo se logrará sembrar 5 mil manzanas, certificadas, aunque no para todos los rubros.



En el caso del frijol, dijo que los pequeños productores generalmente dejan una parte de lo que producen para volver a sembrar, pero que ésta no es semilla certificada y que por eso no logran buenos rendimientos.



El vicepresidente de Upanic indicó que hace pocos días diversas organizaciones de productores tuvieron una reunión en la Bolsa Agropecuaria, en la que se mencionó de manera general la preocupación por la falta de semillas.



Añadió que en un principio el gobierno había hablado de una meta de 5 millones de quintales de frijoles para este ciclo productivo, pero que la estimación ya se bajó a 4 millones 600 mil quintales, lo que significaría la misma cantidad que el año pasado.



Consideró además que el precio al que llegó el frijol en estos días en el mercado local, de hasta 15 córdobas por libra, amerita que la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabás, saque las reservas que tiene del grano al comercio, para evitar que el valor del producto siga subiendo y cumpla así su papel de estabilizador de los precios de los productos básicos.



Magfor garantiza entrega



Por su parte, Gustavo Moreno, Director del Programa “Hambre Cero”, que tiene a cargo el programa de semillas del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, dijo que hasta el momento han entregado el 80 por ciento de lo programado para el frijol.



Añadió que sólo les falta por entregar a los campesinos de las dos regiones del Atlántico y de Río San Juan, mientras que en el resto de departamentos cumplieron el 100 por ciento y en algunos hasta superaron lo proyectado.



Moreno señaló que se trata de semilla certificada y no de grano, lo que garantizará un buen rendimiento en el ciclo agrícola de este año.



Detalló que programaron la entrega de 9 mil 504 quintales de semilla de frijol, y hasta el momento se entregaron 7 mil 404 quintales, lo que significa el 80 por ciento de cumplimiento. Expresó que en los próximos días entregarán el resto.



Reconoció que en lo que sí tienen atraso es en la entrega de semilla de maíz, porque se recibió tarde, por lo cual han entregado sólo el 52 por ciento, y esperan llegar a totalizar el 78 por ciento de lo proyectado.



En cuanto al sorgo, el funcionario del Magfor afirmó que tienen mil 330 quintales del grano, pero que necesitan más tiempo para entregarlo, porque todavía no están las condiciones climáticas adecuadas para hacerlo.



En el caso del arroz, el programa dispone de 22 mil quintales de semilla para entrega, y hasta la fecha llevan el 16 por ciento entregado, pero para este grano todavía tienen todo junio y julio para hacerlo, porque la fecha de siembra es diferente.



Moreno indicó que este año a través del programa de semillas entregarán 150 mil quintales de la misma a 262 mil productores para las tres siembras de todo el ciclo agrícola, lo que equivale al 26.6 por ciento de la producción nacional global de semillas para pequeños productores que cultivan una manzana de tierra.



El director del Programa “Hambre Cero” dijo desconocer el caso del déficit en semilla de soya, porque no está dentro del programa que él maneja.



Upanic informó que en vez de 40 mil manzanas de soya que se pudieron cultivar este año, sólo se sembrarán unas 5 mil manzanas como máximo.