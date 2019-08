Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

04 Junio 2008

7:30 p.m. |

La economía de EU enfrenta un “severo shock petrolero”

Washington / AFP

El presidente de la Reserva Federal (FED), Ben Bernanke, estimó este miércoles que la economía estadounidense enfrenta un “severo shock petrolero”, pero que resiste hoy mucho mejor a los elevados precios del crudo que en los años 70.



Haciendo un paralelo con el año 1975, estimó que “ayer, como hoy, experimentamos un severo shock de los precios petroleros, una fuerte alza de los precios en la alimentación y otras materias primas, y un crecimiento débil”. Sin embargo, “nuestra economía hasta el presente manejó bien el actual shock petrolero”, agregó.



Bernanke formuló sus declaraciones en Cambridge ante la promoción 2008 de la Universidad de Harvard, haciendo una comparación con la situación económica reinante en su año de graduación en 1975. Entre los factores que posibilitan la resistencia de la economía, Bernanke citó una mayor capacidad de adaptación y la utilización más eficiente de la energía.



También mencionó el nivel de la inflación, que hoy es “significativamente más elevada de lo que desearíamos”, pero todavía lejos de las alzas de dos dígitos alcanzadas en la década de los 80.



United Airlines recortará flota y empleos

Washington / AFP

United Airlines, la segunda mayor empresa aérea de Estados Unidos, informó el miércoles que está reduciendo su flota, sus operaciones y unos 1,100 empleos para poder competir en medio del alza de precios del combustible y la desaceleración económica.



United informó que recortará su capacidad entre 17 y 18% en Estados Unidos en 2009, y retirará 100 aviones de su flota, entre ellos, 30 Boeing 737 previamente anunciados.



United, filial de UAL Corporation, es la última gran aerolínea de Estados Unidos que anuncia una reducción de tamaño ante la disparada de los precios del petróleo que está haciendo tambalear al sector.



La International Air Transport Association (IATA) pronosticó el lunes que sus 230 aerolíneas afiliadas sufrirán pérdidas por 2,300 millones de dólares este año, debido a los precios récord del combustible, que aumentaron el año pasado a más del doble.



El mundo no puede fracasar ante crisis alimentaria

ROMA /AFP

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió el miércoles en la Cumbre de la FAO en Roma, que el mundo “no puede permitirse fracasar” ante la grave crisis alimentaria, y exigió un esfuerzo financiero de 15 mil a 20 mil millones de dólares anuales para aliviarla.



La actual escalada del precio de los alimentos (+ 53% en los primeros cuatro meses de 2008 con respecto al mismo periodo de 2007) afecta los países más pobres y provocó revueltas en varios países del Caribe, África y Asia.



Según el coordinador de la “unidad de crisis” creada por la ONU, John Holmes, hay “un amplio consenso” entre los países sobre las soluciones a adoptar, ante todo la de incrementar la producción agrícola, por años desatendida por las entidades internacionales.



Decretan aumento de 10% en combustibles en Nueva Delhi

NUEVA DELHI / afp

El gobierno indio anunció el miércoles un aumento promedio de un 10% en el precio de los combustibles vendidos en las gasolineras de Nueva Delhi, como consecuencia de la disparada mundial de los precios del petróleo.



La gasolina aumentará cinco rupias (12 céntimos de dólar) y el gasóleo tres rupias, indicó en conferencia de prensa el ministro indio de Petróleo, Murli Deora.



El primer ministro indio, Manmohan Singh, anunció en un discurso en directo por televisión, que su “gobierno se había comprometido a limitar al máximo el impacto del choque petrolero mundial” y a “proteger a la mayor parte de la sociedad”.



Los productos petroleros tienen en India precios controlados. La gasolina en Nueva Delhi se vendía hasta ahora a 45.52 rupias el litro y el gasóleo a 31.76 rupias.



México urge concluir Ronda de Doha este año

AFP

México llamó el miércoles a los países miembros de la OMC a lograr avances significativos en las próximas semanas, que permitan concluir la Ronda de Doha este año, y advirtió que un fracaso de la liberalización del comercio mundial generará una cruzada proteccionista.



“Si no somos exitosos este año, la Ronda se congelará. Concluir la Ronda es la única manera de enfrentar las presiones proteccionistas”, dijo Beatriz Leycegui Gardoqui, subsecretaria mexicana de negociaciones comerciales internacionales, en la reunión ministerial de la OCDE en París.



“Si no somos capaces de lograr avances en las próximas semanas, será el final de la Ronda”, advirtió.



El mundo “enfrenta actualmente serios desafíos, como un menor crecimiento, la crisis financiera, altos niveles de inflacion a raíz de los precios récord de los alimentos y el petróleo, entre otras muchas dificultades”, dijo Leycegui.



Un sólo país no puede fijar precio del petróleo

Madrid / AFP

Ningún país por sí solo tiene “fuerza suficiente” para fijar el precio del petróleo, ya que existen muchos factores que influyen en ello, declaró el miércoles el ministro saudí de Defensa y príncipe heredero, Sultán bin Abdulaziz Al Saud, en una entrevista al diario español ABC.



“Un sólo país, ni siquiera el nuestro, a pesar de su capacidad productiva, carece de fuerza suficiente para fijar los precios del petróleo. Existen factores que están fuera de su dominio y de su soberanía”, declaró, en un momento en que el barril está a 126 dólares.



“Arabia Saudita no fija el precio del petróleo. Lo hacen factores diversos de mercado, de la oferta y la demanda, o del nivel de reserva comercial en los países consumidores”; además de “los disturbios políticos o la situación del mercado internacional”, insistió.



El ministro subrayó que la política de su país “se basa en tener en cuenta los intereses tanto de los países exportadores como de los consumidores”, lo que “confirma nuestro deseo sincero de que los precios del barril de petróleo se estabilicen”.