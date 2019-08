Alerta agrícola por falta de semillas y fertilizante

05 Junio 2008 |

Asociación de productores advierte que ciclo agrícola está en riesgo al no haber entregado el MAGFOR e IDR suficiente semilla ni fertilizantes.



Según los representantes de los grandes y pequeños productores, el Gobierno incumplió en asegurar suficiente semilla certificada y fertilizantes y esto compromete la siembra de primera, pues no se obtendrán los resultados esperados.



Hay quejas que el Ministerio Agropecuario y Forestal y el IDR privilegian a productores que responden a políticas partidarias. “...en la producción no se obtendrán…benefician a sus partidarios…”, dijo Manuel Álvarez

vicepresidente UPANIC.



Lo único asegurado es semilla para siembra de maíz, no así la de fríjol, sorgo y arroz, por ello las cosechas este año peligran no aumentar.



Lo planeado era obtener 11 millones de quintales de frijoles, 8 millones de maíz y 4 millones de arroz…eso no creen cumplirse…se afectaría el abastecimiento de la población como las exportaciones.



Y aunque ya inició el ciclo agrícola, tampoco les han provisto de la urea, fertilizante necesario. Esto porque no llega el embarque de 90 mil toneladas de Venezuela, por ello los productores han comprado en 40 dólares la tonelada en el comercio local..Este incremento en los costos causará aumentos en los precios a los nicaragüenses.