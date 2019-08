Vaticinan fracaso de nueva Ronda de Doha

Unos 30 países de la OMC intentaban el jueves en París rescatar la Ronda de Doha: la mayoría reconoce que si no hay progresos en las próximas semanas, siete años de negociaciones se irán por la borda; pero Francia, feroz defensor de los subsidios agrícolas, no tiene ningún apuro.



El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, convocó en Ginebra a partir del lunes y durante dos semanas a altos funcionarios comerciales de varios países, para reactivar las negociaciones, sobre todo las relativas a productos industriales. “Un gran trabajo será exigido a estos responsables durante las dos próximas semanas”, dijo Lamy en la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), poco antes de liderar un encuentro de unos 30 países de la OMC en la Embajada de Australia en París.



Lamy admitió que queda “poco tiempo” para lograr un acuerdo. Pero “las negociaciones alcanzaron una etapa en la cual parece que los ministros, pronto podrían reunirse para ponerse de acuerdo sobre las modalidades sobre agricultura y productos industriales”, estimó. El jefe de la OMC espera llegar en junio a un acuerdo sobre estos dos temas claves, para concluir la totalidad de la negociación antes de la partida del gobierno estadounidense de George W. Bush a fines de 2008. No obstante, “algunos de los 152 países de la OMC que negocian la Ronda de Doha sólo buscan su fracaso”, deploró Peter Mandelson, comisario de Comercio europeo.



“Todos saben que quienes alargan las cosas están apostando por un fracaso (de Doha). Un atraso sólo tornará más difícil la cosa”, dijo Mandelson, aparentemente en referencia a las naciones emergentes. “Nos estamos quedando sin opciones. El calendario político estadounidense está en contra nuestra (...) Esto debe suceder. Tenemos la responsabilidad de ser exitosos”, sostuvo.



Pero Francia, uno de los países europeos que más defiende los subsidios agrícolas, se muestra poco apurado en concluir las negociaciones.



“La negociación sobre productos industriales está en punto muerto”, y “en materia agrícola la suma no da”, estimó la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde. “Alerté a mis colegas sobre los riesgos de celebrar una ministerial que fracasaría”, dijo sin esconder su pesimismo.