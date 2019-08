Tecnología sostenible

Dos mazorcas de maíz

Los retos de la investigación agropecuaria siguen siendo los mismos que en la época de Jonatan Swift, autor inglés de los Viajes de Gulliver (1667-1745) quien escribiera: “Quien quiera que pueda hacer producir dos mazorcas de maíz en donde sólo una crecía antes, merecería más de la humanidad, y habría hecho un servicio más esencial a su patria que toda la raza de políticos juntos”.



Este incremento productivo debe buscarse por la vía de un máximo aprovechamiento de la energía del Sol por la planta, considerando que éste es su combustible. Por ello lo óptimo es una planta que tenga un mejor desarrollo foliar, o encontrar un arreglo que permita la mayor exposición de hojas a la luz, con la orientación de surcos y la distancia entre estos. En este sentido, puede haber muchos niveles o pisos de hojas, ya que la energía que opera es la luz. Por ello mismo, los bosques, y principalmente aquellos con follaje muy denso todo el año, donde difícilmente penetra la luz, son los mejores productores de materia viva. Esto es lo que aprovechan más: la luz solar.



Aún cuando se sostiene que sólo el 10% de la luz es aprovechable por la planta, debido a que sólo operan con ondas de luz que se encuentran en ese porcentaje en el espectro luminoso, pero además no existe un sistema natural y las plantas no son la excepción que opere con el 100% de eficiencia.



El otro aspecto en el cual es necesario incidir, es lograr una planta que convierta el máximo de materia en almidones, glucosas y demás formas de alimento para el ser humano como sea posible.



Para lograr esto es posible sacrificar la producción de materia en otras partes de la planta que no son de igual demanda. Por ejemplo, nadie que coma tortillas tendrá que preocuparse por una mata de maíz enana, puesto que a nadie preocuparía sacrificar altura del tallo a cambio de mazorcas más grandes o dotadas de más y mejores granos. Aunque el rastrojo se emplea para incorporarlo al suelo y en otros usos, cualquiera de ellos es menos relevante que una mayor producción de maíz. Igualmente nadie que come yuca o papa protestará por una planta más baja, pues el tallo no es lo que se come.



Carlos Javier López

y Marcia Estrada G.



Consultores en

Desarrollo Rural

marciaestrada@yahoo.com