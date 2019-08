Caída del dólar dispara precio del crudo

AFP

Los precios del West Texas Intermediate se dispararon este jueves en Nueva York ante la recaída del dólar, recuperando todo el terreno perdido en el efímero movimiento de corrección iniciado al comienzo de la semana.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de WTI (designación del “light sweet crude” negociado en EU) para entrega en julio terminó en 127.79 dólares, un salto de 5.49 dólares en relación al cierre del miércoles. En Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio también se apreció netamente ganando 5.44 dólares, para cerrar en 127.54 dólares.



El movimiento de corrección del mercado petrolero, que marcó un repliegue de 5 dólares en dos días, y de 10% en relación al récord de más de 135 dólares el barril el 22 de mayo, fue de corta duración.



Los temores sobre el debilitamiento de la demanda mundial, la reconstitución de los stocks de gasolina estadounidenses y la recuperación del dólar, habían llevado a los inversores a capitalizar sus beneficios obtenidos en el mercado petrolero.



Pero el jueves “el euro se recuperó, luego de declaraciones del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.



, sugiriendo un alza de las tasas de interés europeas, desde el mes próximo”, explicó John Kilduff, analista de MF Global.



La perspectiva de un encarecimiento del precio del dinero en Europa impulsa la cotización del euro en detrimento del billete verde, situándose la divisa europea no lejos de 1.56 dólares el jueves.



Puesto que el crudo cotiza en dólares, la debilidad del billete verde refuerza el poder de compra de los inversores de fuera de la zona dólar, y en consecuencia el atractivo de los mercados de materias primas en períodos de turbulencias bursátiles.



“La caída del dólar fue el único cambio de la jornada que puede explicar esta disparada de los precios”, concordó Bart Melek, de BMO Capital Markets. Las declaraciones del jefe del Banco Central Europeo acentuaron una tímida recuperación, iniciada al comienzo de la sesión con una caza de oportunidades por parte de los inversores.



“Luego de acercarse al nivel de 120 dólares el barril, no sorprende que el movimiento de corrección se haya agotado, pero el repliegue de los precios debería reanudarse la semana próxima”, consideró Kilduff.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anticipa por su parte el mantenimiento de los precios en torno al nivel actual. “Según (el presidente de la OPEP Chakib) Khelil, los precios no subierán hasta 150 dólares, pero no van a caer debajo de los 100 dólares; se mantendrán cerca de los 120 dólares”, reportó Eric Wittenauer, analista de Wachovia Securities.