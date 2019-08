Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

05 Junio 2008

7:39 p.m. |

Brasil acusa a ricos de querer venderle muy caro un coche usado

París / AFP

Brasil acusó el jueves a los países ricos de Europa y a Estados Unidos de querer venderle “un auto usado a un precio muy caro”, en las negociaciones de la Ronda de Doha para eliminar las barreras al comercio mundial.



“Lo primero que pedimos es que reduzcan significativamente los subsidios (agrícolas); lo segundo, que no nos cobren demasiado por un auto usado”, reclamó Celso Amorim, Ministro brasileño de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa.



Amorim hacía referencia a los recortes de subsidios agrícolas ofrecidos por los países ricos, poco ambiciosos según Brasil, a cambio de reclamos de grandes rebajas de las tarifas aplicadas por los países emergentes a los productos industrializados.



“No se puede cobrar lo mismo por un auto nuevo que por un auto usado (...) Uno tiene que ser realista con el precio que se cobra”, dijo el canciller, tras recordar que hace dos años se discutía un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) mucho más ambicioso en cuanto a la reducción de los subsidios agrícolas.



FED prevé tiempos difíciles para banca

Washington / AFP

El vicepresidente de la Reserva Federal (FED) estadounidense, Donald Kohn, advirtió este jueves que el sector bancario tendrá todavía tiempos difíciles, con “bajos ingresos” y “nuevas depreciaciones de activos”.



“Prevemos que los bancos continúen anunciando bajos ingresos y nuevas depreciaciones de activos y/o costos elevados de crédito en los próximos trimestres”, afirmó en una audiencia ante el Senado. “Los bancos eventualmente deberán continuar aumentando sus provisiones para enfrentar las pérdidas por préstamos”, agregó.



“En este contexto incierto, nuevas inyecciones de capitales y la hipótesis de reducciones de dividendos son necesarias para algunas de estas empresas”, afirmó Kohn, reiterando que la FED alienta a los bancos a aumentar sus fondos propios.



BCE incrementará tasa de interés en julio

Francfort / AFP

El Banco Central Europeo (BCE) podría elevar ligeramente su principal tasa de interés, actualmente en el 4%, en su próxima reunión de julio, para hacer frente a los riesgos de inflación en la Eurozona, declaró el jueves su presidente, Jean-Claude Trichet.



”No excluimos decidir mover nuestras tasas en la próxima reunión”, dijo el francés en rueda de prensa en Francfort (Alemania), sede del BCE. Una “ligera” alza de las tasas es “posible”, pero no “segura”, señaló.



“Estudiaremos la situación en los frentes de los precios y de la economía en general en las próximas semanas. La decisión será tomada el mismo día de la reunión y no antes”, dijo Trichet.



La principal tasa del BCE está fijada en el 4% desde hace un año. Su consejo de gobernadores había decidido horas antes de las declaraciones de Trichet mantener invariable ese nivel.



Duplicada factura petrolera de Costa Rica

SAN JOSÉ /AFP

Costa Rica gastó entre enero y abril de este año 838 millones de dólares en la importación petrolera, 88% más que en el mismo periodo de 2007, según cifras del Banco Central divulgadas el jueves en la prensa local.



El aumento se debe principalmente a las constantes alzas en el precio del crudo en el mercado internacional, que ha sobrepasado los 130 dólares por barril.



La factura petrolera de Costa Rica en el primer cuatrimestre de 2007 registró 445 millones de dólares. Durante todo el año pasado los gastos ascendieron a 1,400 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).



El gobierno del presidente Oscar Arias previó a inicios de este año un incremento de sólo 100 millones de dólares en los gastos, pero las elevadas cotizaciones del crudo podrían impedir alcanzar esa meta.



Dólar retrocede frente al euro

Londres / AFP

El dólar retrocedía el jueves frente al euro, después que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude-Trichet, dejara abierta la puerta a una subida de los tipos de interés en julio.



Hacia las 16H00 GMT, un euro se cotizaba a 1.5555 dólares contra 1.5440 dólares el miércoles a las 21H00 GMT. La onza de oro se cotizaba a 878.75 dólares en el fixing de la tarde, contra 883.50 dólares el miércoles.



Ventas de cadenas de tiendas superan previsiones en mayo

Washington / AFP

Las ventas de cadenas de tiendas superaron las previsiones en mayo en Estados Unidos, impulsadas por una buena performance de Wal-Mart, indicó este jueves el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC).



Las ventas aumentaron 3% en relación a mayo de 2007 en las cadenas de tiendas (que incluyen supermercados como Wal-Mart o marcas reputadas como Gap por ejemplo). En abril, el aumento había sido de 3.5%. El ICSC preveía un alza de ventas entre 0.5 y 1.5% solamente.



Para junio, el ICSC espera un alza de 2.5 a 3% en las ventas, sostenidas por los efectos del plan de reactivación presupuestario.