Subasta de cafés salvadoreño supera récords

La subasta de los 36 mejores cafés locales superó los récords registrados en anteriores ventas realizadas por internet, informó el viernes el Consejo Salvadoreño del Café (CSC).



La sexta edición del evento Taza de Excelencia logró un total de venta de 557,987 dólares y un significativo precio promedio de 536,28 dólares, vendió 1.040 quintales de café de alta calidad y rompió también los promedios de venta de los años anteriores en El Salvador.



La subasta, la sexta de este tipo realizada la noche del jueves en el país, fue organizada por la empresa norteamericana The Alliance for Coffee Excellence Inc, en el sitio de internet www.cupofexcellence.org.



El mayor precio pagado este año fue de 2.010 dólares por quintal para el lote de 25,8 quintales de Café Bourbón, de la Finca La Ilusión, rompiendo el récord anterior obtenido en El Salvador de 1.704 dólares pagados en el 2006.



El director del CSC, Ricardo Espitia, informó que la venta del café de la Finca La Ilusión rompió la marca regional a nivel de subastas electrónicas para este año; arriba de Nicaragua que vendió su mejor café en 1.885 dólares por quintal y Costa Rica que vendió a 1.510 el quintal.



El café de la Finca La Ilusión fue comprado por el importador Mercanta The Coffee Hunters en nombre de Fortnum and Mason UK y Has Bean Coffee UK, del de Reino Unido; Orsir Coffee, de Taiwán; Den Gylden Bonne, de Noruega; y 49th Parallel Coffee Roasters, de Canadá.



El segundo mejor precio fue para el lote de 21,3 quintales de café de la variedad Pacamara, de la Finca Santa Teresa, al venderse a 1.016 dólares por quintal.



El tercer mejor precio fue de 995 dólares por quintal y correspondió a un café de la variedad Pacamara, de la Finca El Pacamaral que vendió un lote de 18,2 quintales.



Espitia destacó que ''para esta subasta, ha sido de mucha satisfacción el gran interés del número récord de postores que se registraron''.